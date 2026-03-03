Митрополит Берлинский и Германский Марк в интервью СПЖ Германии прокомментировал ситуацию с церковной ситуацией на Украине, указав, что вмешательство Константинопольского Патриархата привело к тому, что Томос об автокефалии был выдан откровенным раскольникам и самосвятам, не имеющим канонических хиротоний, сообщает СПЖ.

Владыка Марк подчеркнул, что «ПЦУ» возглавляет Сергей Думенко, то есть мирянин, «не имеющий ни священнической, ни епископской хиротонии».

«Как эту схизму преодолеть — сегодня сказать невозможно. Но истина восторжествует», — подчеркнул архиерей. Отвечая на вопрос, как верующим УПЦ отстаивать свою веру, архипастырь подчеркнул, что следует полагаться на примеры святых.

«Святой Григорий Богослов в своё время был единственным православным епископом в Константинополе. И у него была там лишь одна небольшая церковь. Все остальные церковные здания находились в руках еретиков. Его ставили под сомнение, клеветали на него и преследовали многие, в том числе власть имущие, — напомнил митрополит Марк. — Твёрдым и недвусмысленным хранением истинной веры он победил, его богословие одержало победу и определяет Православие на протяжении столетий. Так в конечном счёте была утверждена истина».

«Поэтому никто не должен малодушествовать или терять надежду. Бог хранит своих детей, даже когда борьба в данный момент кажется неравной, когда еретики и раскольники в большинстве. Истина уже несёт в себе победу, даже если она внешне не видна», — подчеркнул архиерей.

Русская линия