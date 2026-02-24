Украинская Православная Церковь в очередном театрализованном представлении в отобранном у Церкви православном храме, слава Богу, не участвовала…

Зеленский собрал на экуменическую молитву в Софию Киевскую раскольников, католиков, униатов, мусульман и иудеев

24 февраля 2026 года, в день четвертой годовщины начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной, в Софийском соборе Киева прошло очередное экуменическое действо с участием представителей украинских раскольников, католиков, униатов, иудеев, мусульман и протестантов.

На сей раз в этом театрализованном представлении приняли участие и лидеры девяти европейских государств, а также руководство Евросоюза. В частности, в Софии присутствовали премьер-министры Швеции Ульф Кристерссон, Норвегии Йонас Гар Стёре, Дании Метте Фредериксен, Исландии Криструн Фростадоттир, Эстонии Кристен Михал и Хорватии Андрей Пленкович, президент Финляндии Александер Стубб, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Антониу Кошта, а также министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас.

Мероприятие открыл руководитель «ПЦУ» Епифаний Думенко. Обращаясь к Богу, он попросил о победе и мире для Украины. «Даруй нам во имя Твоё победу и утверди справедливый мир. Пошли грозного вождя Твоего Небесного воинства — Архистратига Михаила — на помощь нашим мужественным защитникам, дабы дьявольские замыслы агрессора они разрушили».

Затем слово взял епископ Римско-католической церкви Виталий (Кривицкий). От УГКЦ прошения возносил Иосиф Милян. Евангельских христиан представил пастор Анатолий Козачок, который говорил «о мудрости для украинского руководства». «Чтобы все решения, которые они будут принимать, никак не мог просчитать враг, и чтобы все их решения, Господи, совершили мощный рывок для развития нашей страны».

Мусульманскую общину представил шейх Ахмед Тамим: «Дай, Боже, нам победы над врагом ради Мухаммада, Иисуса и Моисея».

Иудейскую общину представил раввин Яков Дов Блайх, который прочитал 35-й псалом Давида.

От Украинской Православной Церкви в этом представлении, более напоминающем собрание заклинателей, чем духовных лидеров, слава Богу, никто не участвовал.

Русская линия