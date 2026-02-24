В Русской Православной Церкви напомнили, что соответствующий законопроект уже написан и одобрен экспертами, однако депутаты почему-то медлят с его принятием…

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал депутатов Госдумы не медлить с принятием закона о запрете рекламы оккультизма, сообщает РИА Новости.

Во вторник священник принял участие в круглом столе «Реализация основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в медиапространстве».

«Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесён в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и Святейший Патриарх, и наш президент», — сказал отец Федор.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии», совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что нужно бороться с сатанизмом, оккультными услугами и колдунами, поскольку они вводят людей в заблуждение, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному, психическому и психологическому состояниям. По словам российского лидера, нужно анализировать, что происходит в этой сфере и принимать решения, в том числе с представителями традиционных вероисповеданий.

После этого председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с РИА Новости выразил надежду, что будет найдена правовая форма для защиты россиян от «всевозможных магов и колдунов».

Русская линия