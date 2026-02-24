Русская линия
Сводка новостей от 24 февраля 2026

Иерей Федор Лукьянов: Промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг в России вызывает только недоумение
В Русской Православной Церкви напомнили, что соответствующий законопроект уже написан и одобрен экспертами, однако депутаты почему-то медлят с его принятием…

Иерей Феодор ЛукьяновПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал депутатов Госдумы не медлить с принятием закона о запрете рекламы оккультизма, сообщает РИА Новости.

Во вторник священник принял участие в круглом столе «Реализация основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в медиапространстве».

«Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесён в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и Святейший Патриарх, и наш президент», — сказал отец Федор.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии», совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что нужно бороться с сатанизмом, оккультными услугами и колдунами, поскольку они вводят людей в заблуждение, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному, психическому и психологическому состояниям. По словам российского лидера, нужно анализировать, что происходит в этой сфере и принимать решения, в том числе с представителями традиционных вероисповеданий.

После этого председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в беседе с РИА Новости выразил надежду, что будет найдена правовая форма для защиты россиян от «всевозможных магов и колдунов».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Иерей Федор Лукьянов: Промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг в России вызывает только недоумение
В Русской Православной Церкви напомнили, что соответствующий законопроект уже написан и одобрен экспертами, однако депутаты почему-то медлят с его принятием...

Священник Вячеслав Клюев: Многим в России хотя бы на время Великого поста полезно было бы отказаться от сквернословия
Председатель «Православного родительского комитета» призвал россиян использовать время поста для борьбы с нецензурной бранью...

Фанар вёл против почившего Архиепископа Албанского Анастасия настоящую травлю
Стало известно, что Предстоятель Албанской Православной Церкви, отказавшись признавать «ПЦУ», много пострадал за верность каноническому Православию...

В Греции заговорили об уходе на покой Архиепископа Афинского Иеронима II
Греческие журналисты прямо в лицо спросили 88-летнего Предстоятеля Элладской Церкви о его «возможном преемнике»...

Зеленский собрал на экуменическую молитву в Софию Киевскую раскольников, католиков, униатов, мусульман и иудеев
Украинская Православная Церковь в очередном театрализованном представлении в отобранном у Церкви православном храме, слава Богу, не участвовала...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти святого благоверного князя Всеволода (Гавриила) Псковского, мы вспоминаем русского поэта и публициста Ф.Н.Глинку...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика