Архиепископ Албанский Анастасий, отошедший ко Господу в январе минувшего года, в последние дни своей жизни в общении с близкими выражал глубокую горечь по поводу того, что Константинопольский Патриархат развязал против него настоящую кампанию травли из-за нежелания Албанской Церкви идти против канонов и вслед за Фанаром признавать украинских раскольников. Об этом стало известно от близкого соратника Архиепископа Анастасия афонского архимандрита Феологоса Хрисанфакопулоса, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на OrthoChristian.

Это откровение прозвучало на мемориальном мероприятии, посвященном памяти покойного Архиепископа, которое состоялось в Афинском университете. Среди выступавших был отец Феологос — архитектор и инженер, тесно сотрудничавший с Архиепископом Анастасием в Албании. Отец Феологос рассказал о своей последней встрече с Архиепископом в Тиране 15 декабря 2024 года, всего за несколько дней до болезни Первоиерарха Албанской Церкви.

«Он позвал меня в тот вечер в свой кабинет, и мы долго беседовали, — вспоминал отец Феологос. — Он был ожесточён братоубийственной войной Фанара против него лично из-за его бескомпромиссной богословской позиции по украинскому вопросу. Он страдал и скорбел о расколе в Православии в последние годы и молился о его единстве. С горечью он сказал мне: „Мы не сослужили с Патриархом шесть лет“». Эти детали, согласно OrthoChristian, были озвучены со ссылкой на видеозапись его выступления, опубликованную Союзом православных журналистов.

Архиепископ Анастасий был широко известен благодаря восстановлению Албанской Православной Церкви из руин после десятилетий коммунистических преследований, что стало одним из самых выдающихся примеров церковной реставрации в современную эпоху. В последние годы своей жизни он также прославился защитой канонического Православия на Украине, лично написав два историко-богословских исследования, в которых продемонстрировал, что предоставление Константинополем Томоса об автокефалии так называемой «Православной Церкви Украины» было антиканоничным.

OrthoChristian ранее сообщал, что Архиепископ Анастасий получал оскорбительные письма от иерархов Константинополя, и был обвинен в богохульстве иерархом Александрийской Церкви за свою поддержку канонической Украинской Православной Церкви. Другие клирики и комментаторы Константинопольской Церкви также критиковали его по тем же основаниям.

Отец Феологос также отметил, что украинская автокефалия, вместо того чтобы объединить православных христиан на Украине, как на то надеялись её сторонники, лишь углубила раскол среди украинского народа и распространила раздор и схизму по всему мировому Православию.

Русская линия