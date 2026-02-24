Благоверный князь Всеволод, во Святом Крещении Гавриил, Псковский, сын святого благоверного великого князя Мстислава и внук Владимира Мономаха, родился и почти всю жизнь прожил в Новгороде.

Князь Всеволод был доблестным воином. Одаренный мужеством и удивительной телесной силой, он не раз поднимал свой меч для водворения мира и порядка и ради защиты своих подданных. В 1123 году он победоносно ходил на ямь, а в 1133 — на чудь и Юрьев.

Много доброго сделал святой князь Всеволод для Новгорода. Со святителем Нифонтом, архиепископом Новгородским, он воздвиг множество храмов, среди которых — собор великомученика Георгия в Юрьевском монастыре и храм святого Иоанна Предтечи на Опоках. В Уставе князь даровал льготные грамоты собору Святой Софии и другим церквам. В страшный голод, спасая людей от гибели, он истратил всю казну.

Самостоятельность и твердая власть святого князя пришлись не по вкусу своевольным новгородцам, они заточили князя и его семью в темницу, а затем изгнали их из города. Благочестивого князя приняли псковитяне — в 1137 году они призвали его на псковское княжение.

Славным деянием святого благоверного князя Всеволода-Гавриила в Пскове была постройка первого каменного храма во Имя Живоначальной Троицы, на месте деревянного, времен равноапостольной Ольги. Только год прокняжил в Пскове святой Всеволод — 11 февраля 1138 года он скончался, прожив 46 лет. Весь Псков собрался на погребение любимого князя, не было слышно церковного пения от народного плача. Новгородцы, опомнившись, прислали протопопа из Софийского собора, чтобы взять в Новгород его святое тело, но князь отвратился от Новгорода и рака не двинулась с места. Псковичи положили святого Всеволода в храме святого великомученика Димитрия. Рядом с гробом поставили боевое оружие князя — щит и меч, имевший форму креста, с надписью по-латыни «Чести моей никому не отдам».

27 ноября 1192 года были обретены мощи святого князя Всеволода и перенесены в Троицкий собор, в котором был освящен в честь его придел. 22 апреля 1834 года, в первый день Пасхи, святые мощи были торжественно перенесены в главный придел собора.

Сегодня мы также вспоминаем известного русского поэта и публициста Ф.Н.Глинку, скончавшегося в 1880 году.

Федор Николаевич Глинка родился 8 июня 1786 г. в Смоленской губ. в семье отставного капитана — ординарца гр. П.А.Румянцева-Задунайского, отличившегося в Кагульском сражении. Глинка окончил 1-й Петербургский кадетский корпус, где огромное влияние на него оказал учитель Закона Божия о. Михаил (впоследствии митрополит С.-Петербургский), способствовавший его стремлению жить по христианским заповедям. Выйдя в службу, молодой офицер обратил на себя внимание легендарного генерала М.А.Милорадовича, который взял его к себе в адъютанты. Глинка прошел военную кампанию против Наполеона в 1805−06 гг., участвовал в сражении при Аустерлице и в Отечественной войне 1812 г. (участник Бородинского сражения). Полковником он дошел до Парижа, был награжден русскими и иностранными орденами за боевые заслуги и золотым оружием за храбрость.

После войны Глинка оказался вовлеченным в масонскую ложу декабристов, но увидев ее истинные цели вскоре порвал с ней. Глинка был убежден, что «в России не может существовать никакого правления, кроме монархического». После подавления мятежа декабристов (в котором он лично не участвовал), Глинка был арестован и подвергся опале. Его понизили на два чина и отправили на гражданскую службу в Олонецкую губернию. Годы ссылки благотворно повлияли на поэта, будто «переродилось все во мне», — записал он в стихотворении той поры. В ссылке Глинка изучал этнографию и фольклор Карелии, что отразилось в его «карельских» поэмах (1828−1830): «Дева карельских лесов» и «Карелия».

Глинка прославился такими прозаическими работами как «Письма русского офицера», «Подарок русскому солдату», «Очерки Бородинского сражения». Сблизившись с будущими славянофилами, группировавшимися вокруг журнала «Москвитятнин» Глинка пишет цикл духовных стихов. Подлинными шедеврами русской духовной лирики стали его стихи «Искание Бога», «Глас к Господу», «Ангел», «Молитва и чаяние», «Молись душа». В 1840-е Глинка пишет поэму «Таинственная капля», в основе которой апокрифическое сказание о разбойнике, распятом на кресте вместе со Спасителем. Во время Крымской войны Глинка прославился стихами «Ура!» и «Голос Кронштадту». Его романсы «Вот мчится тройка удалая..», «Не слышно шуму городского..» принадлежат к числу классических.

Русская линия