Архиепископ Афинский Иероним II, ранее под давлением Фанара признавший украинских раскольников, заявил, что задумывается о своём будущем на посту Предстоятеля и не исключает ухода на покой, однако сейчас его главной заботой является создание устойчивой и социально активной церковной структуры, свободной от давних проблем. Об этом Первоиерарх рассказал в откровенном интервью греческой газете «Nea», передаёт портал Raskolam.net.

88-летний Архиепископ, возглавляющий Церковь Греции с 2008 года и имеющий почти 45-летний стаж архиерейского служения, подвёл итоги своей деятельности и обозначил приоритеты на ближайшее время. По его словам, ключевыми задачами являются «оставить Церковь с как можно меньшими проблемами» и урегулировать многолетний имущественный спор, осложняющий отношения между Церковью и государством. Архиепископ Иероним II подчеркнул, что развитие церковной собственности необходимо исключительно для финансирования социальных проектов, направленных на поддержку молодежи, студентов, молодых семей и пожилых людей, а не для накопления средств.

В ходе интервью архиепископ Иероним высоко оценил сотрудничество с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, отметив необходимость расширения взаимодействия Церкви и государства в социальной сфере. При этом идею полного отделения Церкви от государства он назвал «опасной» для страны, призывая к «добросовестному партнерству».

Особое внимание Предстоятель уделил демографическим и миграционным вызовам. Он напомнил об активной помощи Церкви беженцам в период миграционного кризиса, но указал, что текущая ситуация требует «большой осторожности» и взвешенных решений на национальном уровне. Также была выражена обеспокоенность будущим монастыря Святой Екатерины на Синае, вокруг которого сохраняется напряженность.

Отвечая на вопрос о возможном преемнике, Архиепископ Афинский акцентировал внимание не на конкретных именах, а на личных качествах. «Важно, чтобы это был человек с добротой в сердце, любящий людей и заботящийся о самых слабых», — подчеркнул он. Завершая беседу, Архиепископ Иероним II отметил, что будущее Церкви зависит от «серьёзности, последовательности и любви к людям», а также от способности сохранять единство и мир в современную непростую эпоху.

Сам факт того, что Предстоятель Элладской Церкви может покинуть свой пост досрочно до своей кончины, ставит вопрос о том, будет ли Элладская Православная Церковь по-прежнему признавать украинских раскольников. Ведь именно Архиепископ Иероним уступил давлению Фанара и признал «ПЦУ».

Русская линия