Священник Вячеслав Клюев: Многим в России хотя бы на время Великого поста полезно было бы отказаться от сквернословия

Отказ от нецензурной речи в период Великого поста соответствует исторической церковной традиции, по которой приходы, школы и семьи совместно давали обещание воздержаться от ругани и сквернословия на время поста, заявил председатель Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства «Православный родительский комитет» священник Вячеслав Клюев, передаёт ТАСС.

«Раньше таких примеров было великое множество. Из того, что сохранилось в церковной периодике, мы видим регулярные обеты, зароки, приговоры (они по разному называются в церковной литературе), когда отдельные люди, семьи, общины, приходы, школы, семинарии дают обещание Богу в течение какого-то периода не произносить скверных слов и следить за своим языком, а в случае нарушения обещают себе сами дополнительно епитимью. Поэтому, безусловно, в этом воздержании от мата есть историческая наша церковная традиция», — рассказал священник.

По словам отца Вячеслава, люди из поколения в поколение боролись со сквернословием. «Однако, по-видимому, прежние поколения решали её (проблему сквернословия — прим. ТАСС) более эффективно, чем мы. В прежнее время сквернословили значительно реже. Сегодня же мы наблюдаем ситуацию, когда даже дошкольники умеют говорить на инфернальном языке телесного низа», — добавил священник.

«Поэтому сейчас, особенно учитывая благословение Святейшего Патриарха Кирилла, настало время нам тоже всем миром взяться за решение этой проблемы: утверждать чистоту речи и бороться со сквернословием», — заключил отец Вячеслав.

Русская линия