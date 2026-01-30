В Святогорской лавре сообщили о возвращении церковного имущества скита в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», похищенного неизвестными преступниками в ночь на 25 января 2026 года, передаёт СПЖ.

На место происшествия прибыли начальник Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин и старший участковый офицер полиции Святогорска Руслан Цимбал. Правоохранители зафиксировали факт кражи и начали следственные действия.

Уже 27 января сотрудники полиции обнаружили похищенное. При этом подчёркивается, что награбленное было спрятано в лесном массиве неподалеку от храма. Прицеп, в котором находились похищенные колокола и церковная утварь, был замаскирован масксетками. 28 января лаврскую братию официально уведомили об обнаружении святынь.

30 января, после завершения всех процессуальных процедур, имущество было передано обители. В этот день в Успенском соборе Святогорской лавры по окончании Божественной литургии отслужили благодарственный молебен, в котором приняли участие сестры скита.

В Лавре выразили благодарность сотрудникам полиции за «оперативную и профессиональную работу», благодаря которой церковные святыни были возвращены верующим.

Имена преступников и то, кому принадлежит обнаруженный прицеп, полиция выяснить не смогла, хотя следов и улик преступники оставили предостаточно. При этом нарочито подчёркивается, что награбленное было обнаружено в «тайнике» в самом селе и никуда из него не вывозилось. Это, по мысли полицейских, должно было бы снять все подозрения с украинских военных, блок-посты которых стоят на всех дорогах вокруг скита.

Всё это очевидным образом указывает, что грабители были именно из числа украинских военнослужащих, а потому их имена никогда названы не будут. Судя по всему, в полиции оказались прекрасно осведомлены, кто бы это мог сделал, а потому быстро смогли договорится с преступниками вернуть имущество с условием, что виновные не понесут никакого наказания. А между прочим, эти святотатцы не просто ограбили скит, но и осквернили алтари его храмов. Участи таковых на Страшном Суде не позавидуешь.

Русская линия