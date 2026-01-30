В результате работы украинской ПВО по российскому беспилотнику, он сбился с курса и упал на территорию обители…

В ночь на 28 января 2026 года монашествующие Свято-Успенского Патриаршего Одесского мужского монастыря пережили ужасное событие — сбитый украинским ПВО российский беспилотник «Шахед», который заходил с моря на военную цель в городе, упал на территорию монастыря. Обитель находится всего в нескольких сотнях метров от побережья и оказалась на линии огня, сообщает Телеграм-канал «Украина Православная».

В результате трагедии была разрушена оранжерея, молочный цех, выбиты окна, двери в храме Божией Матери «Живоносный Источник», пострадало здание, где проживает митрополит Одесский Агафангел. При этом чудом Божиим погибших не оказалось, и лишь несколько работников получили небольшие ранения.

На следующий день верующие и духовенство Одесской епархии собрались в обители, чтобы помочь братии навести порядок после взрыва. Владыка Агафангел выступил с обращением по поводу случившегося, в котором обратил внимание, что именно Пресвятая Богородица защитила обитель от более страшной трагедии, и призвал духовенство и верующих не оставлять свои молитвы к Божией Матери.

«Мы пережили несколько лет назад разрушение Спасо-Преображенского кафедрального собора города Одессы, духовного сердца нашей ограды, нашего края, не успели залечить раны, и вот теперь первая святыня города Одессы, Свято-Успенский монастырь, которому исполнилось 200 лет подвергся этим испытаниям», — отметил архиерей.

«Без Божией Матери, без Её покрова, мы не могли бы сохранить эту святыню. Она была рядом с нами. Дай Бог, чтобы и на будущее время не оскудевали наши сердца. Наш монастырь наполнен иконами Царицы Небесной. Здесь пребывает великая сила любви Христовой, любви Божией Матери, которую нельзя победить, и Она сама является всепобеждающей. Она — водительница, вратарница, ходатаица наша пред Сыном Своим — Богом», — отметил митрополит Агафангел.

Русская линия