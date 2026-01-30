В столице они были приняты Предстоятелем Русской Православной Церкви, с которым обсудили реализацию новых церковно-государственных проектов на полуострове и, в частности, в Симферополе…

30 января 2026 года в Патриаршей рабочей резиденции в Чистом переулке в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и главой Крымской митрополии митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном, сообщает Патриархия.Ru.

«Крым — это особое место со многих точек зрения, прежде всего для духовной и церковной истории нашей страны, — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви, приветствуя Сергея Аксенова. — Действительно, оттуда началось распространение христианства на всю Русь. Достаточно взглянуть на карту, чтобы задуматься о том, насколько эта территория важна для России, какое стратегическое, культурное, историческое значение она имеет».

«Надеюсь, Вы довольны тем, что Преосвященный Тихон несёт теперь церковную ответственность за Крым, — продолжил Святейший Патриарх Кирилл. — Мы решили подобрать такого владыку, который способен внести реальный вклад, и я уверен, что в Крыму всё действительно будет активно развиваться — и церковная жизнь, и церковно-государственные отношения».

Сергей Аксенов сердечно поблагодарил Святейшего Патриарха за неизменное внимание к церковной жизни в Крыму и попечение о церковно-государственных проектах в регионе.

«Хотел Вас поблагодарить, от себя лично и от всех крымчан, за Ваше благословение, за поддержку всех проектов на территории республики, — сказал глава региона. — И отдельное спасибо за владыку нашего уважаемого. Проект, который владыка патронировал под Вашим руководством, — Херсонес Таврический — это сегодня жемчужина Крыма и Севастополя».

Музейно-парковый комплекс «Новый Херсонес» был официально открыт 30 июля 2024 года. Впервые идею построить новый музейный комплекс в Херсонесе озвучил Президент России В.В. Путин в 2015 году. Проект курировал митрополит Тихон. В 2022—2024 года, после проведения археологических раскопок, на территории Херсонеса Таврического был построен музейный комплекс «Новый Херсонес». Общая площадь комплекса составляет около 24 гектар и включает в себя более 10 зданий, в том числе три музея: музей античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, музей христианства, а также амфитеатр на 1200 мест и другие объекты.

По словам Сергея Аксенова, новый музейно-парковый комплекс на территории древнего Херсонеса стал важнейшей достопримечательностью Крыма. «Наверное, практически все крымчане там побывали; могу сказать, что и я сам был под огромным впечатлением от экспозиции. И мы с владыкой разработали также программу для того, чтобы все учащиеся и педагоги Республики Крым посетили Херсонес Таврический», — сообщил глава республики.

«Сегодня Крым — это действительно гордость; я имею в виду то, что сделано под руководством Президента и благодаря Вашему благословению, те перемены, которые за последние годы произошли, — добавил глава региона. — Наверное, для всего мира это показатель, и мы постараемся не подвести, оправдаем все ожидания Владимира Владимировича и Вашего Святейшества. Несомненно, крымчане любят Вас, уважают, и спасибо Вам огромное за всё», — сказал Сергей Аксенов.

Святейший Патриарх Кирилл выразил признательность главе Крыма за добрые слова и плодотворную деятельность на занимаемом посту, в том числе в сфере церковно-государственных отношений.

«Сознавая важность Крымской епархии с церковной и церковно-государственной точки зрения, я в своё время принял решение о том, чтобы владыка, который обладает соответствующими компетенциями, знаниями и возможностями, возглавил эту епархию, — отметил Святейший Владыка. — Благодарю Вас за добрые слова и, конечно, за то, что сегодня происходит в Крыму».

Во время состоявшейся беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития церковно-общественной жизни, а также реализации новых церковно-государственных проектов в Крыму, в частности, в столице республики Симферополе.

В ходе встречи Сергей Аксенов и митрополит Тихон преподнесли Его Святейшеству памятные подарки. Одним из них стала уменьшенная в 10 раз копия памятника равноапостольному князю Владимиру, который был установлен в июле 2024 года на территории Владимирского монастыря, у входа в музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес».

