Глава Следственного комитета России заявил, что в страну должны попадать только те мигранты, которые владеют русским языком, имеют профессию и готов соблюдать законы и уважать коренных жителей…

На фоне растущего общественного недовольства и участившихся преступлений с участием мигрантов глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в очередной раз выступил с жёстким заявлением, призвав российские власти срочно и кардинально пересмотреть миграционную политику. При этом нынешнее его заявление — это не просто реакция на отдельные ЧП, а системное предупреждение: без решительных изменений безопасность страны окажется под угрозой, сообщает издание «Аргументы недели».

Основные тезисы заявления главы Следственного комитета звучат так:

1. Рост преступности среди мигрантов — не миф, а статистическая реальность. По словам Бастрыкина, это уже создаёт прямую угрозу жизни и здоровью россиян.

2. Миграционная политика требует срочного пересмотра. Страна должна привлекать к себе не «любых желающих», а квалифицированных специалистов, способных вносить вклад в экономику, а не пополнять теневой рынок.

3. Работодатели — косвенные соучастники проблемы. Те, кто нанимает мигрантов «в чёрную», сознательно подпитывают теневую экономику и лишают работников элементарных прав и защиты.

4. Следственный комитет будет реагировать без снисхождения. Любое преступление, совершённое мигрантом, будет расследоваться максимально жёстко, а виновные — привлекаться по всей строгости закона.

При этом Александр Бастрыкин не ограничился констатацией — он обозначил корни проблемы:

— Слабый пограничный контроль и упрощённые процедуры въезда позволяют в Россию попадать не только трудовым мигрантам, но и лицам с криминальным прошлым.

— Отсутствие механизмов адаптации: многие мигранты не знают русского языка, не знакомы с законами и культурой страны. Вместо интеграции они формируют закрытые анклавы, где действуют собственные, зачастую жестокие, правила выживания.

— Теневая занятость становится нормой: работодатели экономят на налогах, мигранты — на официальном трудоустройстве, а общество платит высокую цену — ростом преступности и социальной напряжённостью.

В связи с этим глава Следственного комитета призывал к комплексному подходу:

— Жёсткий отбор на этапе въезда: в страну должны попадать только те, кто владеет русским языком, имеет профессию и готов соблюдать законы и уважать коренных жителей.

— Усиление пограничного контроля и внедрение биометрической идентификации.

— Обязательные программы адаптации для мигрантов, включая изучение русского языка, основ истории и законодательства РФ.

— Уголовная ответственность для работодателей, использующих труд нелегалов.

— Нулевая терпимость к преступлениям, совершённым мигрантами: немедленное возбуждение дел и ускоренное судопроизводство.

Подход Александра Бастрыкина разделяют большинство граждан России, которые устали от засилья мигрантов на улицах русских городов. По сути, глава Следственного комитета сделал последнее предупреждение: если чиновники не возьмут миграцию под жёсткий, но цивилизованный контроль, общество начнёт решать проблему самостоятельно.

Русская линия