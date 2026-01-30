Святейший Патриарх Кирилл выразил слова поддержки жителям Брянщины, подвергающимся ракетным ударам ВСУ
Об обстреле мирных жителей Предстоятелю Русской Православной Церкви доложил епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир…
26 января 2026 года Вооруженными силами Украины был нанесен ракетный удар по Брянской области.
В рапорте на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир сообщил о том, что Клинцовский район Брянской области подвергся атаке ракетой С-200. Благодаря действиям ПВО Министерства обороны России, атака была отражена, сообщает Патриархия.Ru.
«Почтительно докладываю Вам о попытке атаки со стороны украинских вооруженных формирований города Клинцы, — говорится в рапорте. — 26 января 2026 года подразделения ПВО Министерства обороны РФ отразили попытку удара по мирным жителям. Над Клинцовским районом уничтожена украинская зенитная управляемая ракета С-200».
«При отражении атаки фрагменты сбитой ракеты упали на жилой сектор: четыре частных дома разрушены полностью, более 50 частных домов повреждены. Жертв со стороны мирного населения удалось избежать», — подчеркнул правящий архиерей Клинцовской епархии.
Предстоятель Русской Православной Церкви выразил слова поддержки жителям Брянщины.
«Благодарение Господу, что удалось избежать жертв и отразить атаку по мирным жителям», — говорится, в частности, в резолюции Святейшего Патриарха Кирилла, положенной на рапорте епархиального архиерея.
