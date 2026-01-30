Преподобный Антоний, величайший подвижник, основатель пустынножительства и отец монашества, родился в Египте, близ Фиваидской пустыни, в 251 году. С юности он возлюбил церковное богослужение, всегда был серьезным и сосредоточенным. Рано лишившись родителей, Антоний продал имение, роздал деньги нищим и начал подвижническую жизнь.

85 лет своей жизни преподобный Антоний провел в пустынном уединении, основав, таким образом, отшельническое монашество. Несколько отшельников, находясь под руководством одного наставника — аввы, жили отдельно друг от друга в хижинах или пещерах (скитах) и предавались молитве, посту и трудам. Несколько скитов, соединенных под властью одного аввы, назывались лаврой. Но еще при жизни Антония Великого появился другой род иноческой жизни. Подвижники собирались в одну общину, несли совместные труды, каждый по своей силе и способностям, разделили общую трапезу, подчинялись одним правилам. Такие общины назывались киновиями или монастырями. Аввы этих общин стали называться архимандритами. Основателем общежительного монашества почитается преподобный Пахомий Великий.

Незадолго до своей смерти преподобный Антоний поведал братии, что вскоре будет взят от них. Еще и еще раз поучал он их в чистоте хранить православную веру, избегать всякого общения с еретиками, не ослабевать в иноческих подвигах. Преподобный Антоний скончался в глубокой старости (106 лет, в 356 г.) и за свои подвиги заслужил наименование Великого.

В 544 году мощи преподобного Антония Великого были перенесены из пустыни в Александрию, а затем, по завоевании Египта сарацинами в VII веке, в Константинополь. Из Константинополя в Х — XI вв. святые мощи перенесены в епархиальный округ Вьенский, а в XV веке — в Арис (Франция), в храм святого Иулиана.

Сегодня день памяти видного русского ученого, последнего министра народного просвещения Российской Империи Николая Константиновича Кульчицкого. Он родился 16 января 1856 г. в скромной семье обер-офицера. Благодаря своим недюжинным талантам получил прекрасное образование, закончив медицинский факультет Харьковского университета. В родном университете Кульчицкий сделал блестящую научную карьеру, дослужившись к 1908 г. до звания заслуженного профессора. Будучи монархистом по своим убеждениям, Кульчицкий принял самое активное участие в деятельности патриотических организаций Харькова: он был членом Совета Харьковского отдела Русского Собрания и членом Совета Харьковского отдела Союза Русского Народа. Как выдающийся деятель в сфере образования, он был назначен попечителем сначала Казанского (1912), а затем Петербургского учебного округа (1914). В 1916 г., будучи сенатором, входил в состав знаменитого кружка А.А.Римского-Корсакова (день памяти 26 сентября), где разрабатывались проекты спасения России от надвигавшейся смуты и меры по противодействию революции. 27 декабря 1916 г. был призван Государем к исполнению обязанностей министра народного просвещения.

После февральского переворота арестован, но вскоре освобожден. В разгар репрессий в 1919 г. ему удалось бежать в Крым, откуда он эмигрировал. В эмиграции преподавал в Оксфорде. Погиб при загадочных обстоятельствах 30 января 1925 г., якобы по рассеянности упал в пролет лифта.

