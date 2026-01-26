В ночь на 25 января 2026 года неизвестные разграбили скит Святогорской Лавры в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в селе Богородичное, которое контролируется украинскими военными, сообщает Телеграм-канал Святогорской Лавры.

Пришедший утром 25 января сторож обнаружил ворота скита вскрытыми (цепи, на которых висел замок, были перекушены кусачками), двери в нижний и верхний приделы храма выломаны. У церкви остались следы от колёс грузового автомобиля и множество человеческих следов, что свидетельствует об участии в краже целой группы лиц.

Со звонницы исчезли 8 из 10-ти колоколов. Преступники сбросили со звонницы кованную решётку. У центрального, самого большого, колокола (весом 1,3 тонны) оторвали язык, второй по величине колокол (600 кг) сбросили на пол. Остальные, меньшие, колокола спустили вниз по лестнице и вынесли через храм, перед этим оторвав языки и оставив их лежать на полу звонницы.

Из основной части нижнего придела храма преступники вынесли четыре подсвечника. Дерзнули они войти и в алтарь. Кощунственные руки забрали с престола напрестольное и требное Евангелия, напрестольные лампады и подсвечники. Также из алтаря были унесены семисвечник, стоявшее на жертвеннике распятие и латунный алтарный аналой.

Оставшиеся в алтаре церковные предметы были безумцами разбросаны, лампады разбиты.

Также злоумышленники вскрыли церковную кружку.

Прибывшая лаврская братия подала заявление в отделение полиции № 4 РУП ГУНП в Донецкой области.

В настоящее время к Святогорску постепенно приближается фронт. При этом вокруг скита обители располагаются блок-посты украинской армии. Так, что преступники просто не могли увезти награбленное, минуя их. Всё это заставляет думать, что в разграблении скита принимали непосредственное участие украинские военные, которые имеют для этого и соответствующую технику.

