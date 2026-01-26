Официальное заявление Службы внешней разведки России, в котором российская разведка предупредила о подготовке Фанара к легализации черногорского раскола по примеру Украины, похоже, попало в самую точку и отчасти могло сорвать планы фанариотов. Во всяком случае, уже почти две недели в греческих СМИ то и делают, что комментируют это мнимое «нападение русских» на Патриарха Варфоломея.

Дело дошло до того, что даже сам глава Константинопольского Патриархата решил лично ответить своим «обидчикам». При этом он, ни много ни мало, пригрозил Службе внешней разведки России Страшным судом «за попытки разрушить Православие», сообщает СПЖ.

Отвечая на вопрос греческой газеты «НЕА Суббота — Воскресенье», пугают ли его прозвучавшие обвинения, Патриарх Варфоломей заявил, что не испытывает никакого страха. «Я не боюсь ни ложной и сфабрикованной информации, которую они распространяют, ни грязных атак, ни клеветы против нашего Патриархата и против моей личности», — сказал он.

При этом глава Константинопольского Патриархата перевел разговор в эсхатологическую плоскость, заявив, что именно его противникам следует опасаться последствий своих действий. «Напротив, им всем следовало бы бояться Дня Суда — если, конечно, они верят», — убежден Константинопольский Патриарх.

По его словам, на Страшном суде его критики, в частности, «будут судимы за войну на Украине», за то, что называли её «священной», а также за попытки, как он выразился, «разрушить единство Православия» с помощью «сталинских пропагандистских тактик».

Патриарх Варфоломей также обвинил Москву в стремлении создать «управляемый из России гибрид», который, по его словам, «не имеет ничего общего с Православием». При этом он заявил, что Константинополь обвиняют именно в тех действиях, которые совершают сами его критики. «Это — зеркальное отражение, проекция их собственных подрывных действий», — считает Патриарх Варфоломей.

Недавние заявления российских спецслужб, убежден он, лишь показали, «до каких пределов может дойти пропаганда», а также, по его мнению, продемонстрировали, «у кого в России решающее слово и в церковных делах».

Впрочем, столь резкая реакция Патриарха Варфоломея на заявление СВР говорит лишь о слабости позиции Константинопольского Патриархата в православном мире. Можно сколько угодно ругаться на российскую разведку, однако любая попытка Фанара сегодня пойти по пути признания черногорских раскольников лишь продемонстрирует всему миру правоту СВР России.

Видимо, это и является тем, что так сильно раздражает фанариотов. Их желание ослабить Сербскую Православную Церковь при помощи сначала — македонского и теперь — черногорского расколов, столкнулось с неожиданными преградами. Планы по признанию македонцев были сорваны Сербским Патриархатом, который сам дал им автокефалию, а на пути черногорского признания — встала российская разведка, и теперь их, как минимум, придется отложить.

Русская линия