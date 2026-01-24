В российском МИД в очередной раз дали понять, что в Кремле не собираются отказываться от требований по защите верующих УПЦ и восстановления прав русскоязычного населения Украины…

Прекращение гонений на УПЦ по-прежнему является одним из главных условий мирного урегулирования на Украине

Прекращение преследований верующих и духовенства Украинской Православной Церкви является одним из важнейших условий для урегулирования конфликта на Украине. Об этом 24 января заявили в МИД РФ, сообщает газета «Известия».

«Необходимость прекращения преследований УПЦ, включая отмену принятого в августе 2024 года закона „О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций“, которым предусмотрено создание юридического механизма по запрету канонической Церкви, наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения, — одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что об этом президент России Владимир Путин неоднократно говорил американскому президенту Дональду Трампу, который принимает активное участие в урегулировании украинского кризиса.

В мае 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не оставит православных людей Украины в беде и будет бороться за восстановление прав канонической Украинской Православной Церкви. Глава МИД России отметил, что на украинской территории продолжаются захваты храмов, наблюдаются акты вандализма и нападения на священников и прихожан.

Таким образом, тема прекращения гонений на УПЦ остаётся одной из главных на переговорах и попытки некоторых сил представить, что Москва отказалась от своих требований по данному поводу не соответствуют действительности.

Русская линия