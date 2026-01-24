Русская линия
Сводка новостей от 26 января 2026

Прекращение гонений на УПЦ по-прежнему является одним из главных условий мирного урегулирования на Украине
В российском МИД в очередной раз дали понять, что в Кремле не собираются отказываться от требований по защите верующих УПЦ и восстановления прав русскоязычного населения Украины…

МИД РоссииПрекращение преследований верующих и духовенства Украинской Православной Церкви является одним из важнейших условий для урегулирования конфликта на Украине. Об этом 24 января заявили в МИД РФ, сообщает газета «Известия».

«Необходимость прекращения преследований УПЦ, включая отмену принятого в августе 2024 года закона „О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций“, которым предусмотрено создание юридического механизма по запрету канонической Церкви, наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения, — одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что об этом президент России Владимир Путин неоднократно говорил американскому президенту Дональду Трампу, который принимает активное участие в урегулировании украинского кризиса.

В мае 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не оставит православных людей Украины в беде и будет бороться за восстановление прав канонической Украинской Православной Церкви. Глава МИД России отметил, что на украинской территории продолжаются захваты храмов, наблюдаются акты вандализма и нападения на священников и прихожан.

Таким образом, тема прекращения гонений на УПЦ остаётся одной из главных на переговорах и попытки некоторых сил представить, что Москва отказалась от своих требований по данному поводу не соответствуют действительности.

Памяти двух Белых генералов
В Донском монастыре Москвы прошли мемориальные торжества в честь погибших от рук большевиков генералов В.О. Каппеля и А.П. Кутепова...

Владимир Легойда: Церковь изначально не осуждает деловую активность и материальное благополучие
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ поделился размышлениями о восприятии Церкви в деловом сообществе...

Всехскорбящинский скит Святогорской Лавры подвергся разграблению
Неизвестные преступники осквернили оба храма скита, сняли и увезли 8 из 10 колоколов, разграбили храмовую утварь...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобного Иринарха Ростовского мы вспоминаем генералов В.О.Каппеля и А.П.Кутепова...

