Сегодня, в день памяти преподобного Иринарха Ростовского мы вспоминаем генералов В.О.Каппеля и А.П.Кутепова…

Сегодня день памяти выдающегося русского святого — преподобного Иринарха, Затворника Ростовского, благословившего и предсказавшего успех ополчения Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.

В тяжелое время смуты на Руси, преподобный Иринарх подвизался в Борисо-Глебском монастыре и провел в добровольном затворе и веригах 38 лет, вплоть до своего преставления 13 января (26 января по новому стилю) 1616 г. Накануне польского нашествия преподобный старец получил откровение от Бога и пешком пришел в Москву, чтобы поведать Царю о грядущем бедствии.

Во время собирания третьего ополчения преподобный Иринарх неоднократно посылал вождям русских людей свое ободряющее слово, призывая их с решимостью и мужеством идти на освобождение Православной столицы.

Именно от стен Спасо-Преображенского монастыря в Борисоглебском двинулось в 1612 году народное ополчение на Москву. Как когда-то давал благословение благоверному князю Дмитрию Донскому преподобный Сергий Радонежский на борьбу с иноверцами, так войска народного ополчения в 1612 году благословил преподобный Иринарх Затворник. Перед иринарховским крестом многие из ополченцев клялись одолеть врага, исполнить свой долг и вызволить из беды родную землю.

Ободряя русских людей, преподобных старец непрестанно молился об успехе предпринимаемого дела и предсказал князю Дмитрию Пожарскому его полную победу.

Сегодня день памяти одного из наиболее известных русских белых военачальников — генерала Владимира Оскаровича Каппеля, скончавшегося в 1920 г.

Генерал-лейтенант В.О.Каппель родился в 1883 г. в офицерской семье. Каппель был участником Первой мировой (Великой) и Гражданской войн (к 1917 г. был в звании подполковника), и по праву считается одним из наиболее знаковых офицеров Белого движения на Востоке России. Он зарекомендовал себя как храбрый офицер, до конца сохранивший долг присяге. Владимир Каппель лично водил в атаки подчиненные ему части, всегда заботился о вверенных ему солдатах.

Показательно, что во время Сибирского Ледяного похода зимой 1920 г., после смерти В.О.Каппеля, находившегося тогда уже в должности главнокомандующего белыми армиями Восточного фронта, простые русские солдаты не бросили его тело, а совершили с ним тяжелейший переход через озеро Байкал, чтобы достойно предать в Чите земле тело своего любимого командира. В 1922 г. во время исхода белых за пределы России прах генерала был вывезен соратниками для перезахоронения в Китай, в котором нашли свой последний приют тысячи русских воинов.

Останки В.О.Каппеля долгое время покоились в земле Харбина, у северной стены Свято-Иверской церкви, до сих пор известной как «Офицерская». В 1920—1930 годы в ограде Иверской церкви в Харбине на могиле В.О.Каппеля ежегодно совершалась панихида, на которую собирались многочисленные соратники генерала по Белой борьбе. В 1940-е годы, с началом Второй мировой войны, по вполне понятным причинам традиция была нарушена. Позже, по указанию гражданских властей из Москвы был разрушен и сам памятник на могиле Владимира Оскаровича — мраморный крест с терновым венком.

Напомним, что в 2006 году усилиями ИА «Белые воины» останки генерала В.О.Каппеля были найдены, перевезены в Россию и торжественно перезахоронены в январе 2007 года Москве, в Донском монастыре. Возобновилась и традиция — 28 июля, в день св. равноапостольного князя Владимира, небесного покровителя генерала Владимира Каппеля, проводить памятные мероприятия на месте его упокоения.

Сегодня мы также вспоминаем генерала Александра Павловича Кутепова. А.П.Кутепов родился в 1882 году. Окончил Архангельскую гимназию и Петербургское пехотное юнкерское училище, из которого вышел в 85-й пехотный Выборгский полк. Во время Русско-японской войны 1904−1905 годов находился в действующей армии.

На фронт Первой мировой (Великой) войны Кутепов выступил командиром роты в Преображенском полку. Был награжден многими боевыми орденами, в том числе Георгиевским оружием и орденом Св. Георгия 4-й степени. В 1917 г. он был уже командиром Лейб-Гвардии Преображенского полка.

После развала фронта, с декабря 1917 года Кутепов в Добровольческой армии, участник знаменитого 1-го Кубанского похода (командир 3-й роты 1-го офицерского полка). После гибели полковника Неженцева в бою под Екатеринодаром 30 марта 1918 года он был назначен командиром Корниловского ударного полка. 12 июня, в начале 2-го Кубанского похода, после гибели генерала С.Л.Маркова под станицей Шаблиевской, был назначен командующим 1-й дивизией, позднее командиром 1-й бригады 1-й дивизии.

После взятия Новороссийска Кутепов — Черноморский военный губернатор, «за боевые отличия» произведен в генерал-майоры. В мае 1919 года вступил в командование частями 1-го армейского корпуса в Донецком бассейне, в июне был произведен в генерал-лейтенанты. Летом и осенью 1919 года части генерала Кутепова находились на главном направлении: 1-й корпус с боями дошел до Орла. Это был наивысший успех белых на юге России за всю войну. После отступления белых в марте 1920 года прибыл с корпусом в Крым. Участвовал в боях в Северной Таврии. После разделения в сентябре Русской армии генерала П.Н.Врангеля на две армии был назначен командующим 1-й армией.

После эвакуации из Крыма в ноябре 1920 года был назначен помощником Главнокомандующего и командиром 1-го армейского корпуса в Галлиполи, произведен в генералы от инфантерии.

В декабре 1921 года вместе с частями 1-го армейского корпуса из Галлиполи прибыл в Болгарию. В ноябре 1922 года Кутепов был назначен помощником Главнокомандующего Русской армии. В марте 1924 года освобожден от этой должности в связи с переездом в Париж и переходом в распоряжение Великого князя Николая Николаевича.

В Париже Кутепов организовал и возглавил тайную работу на Россию. 29 апреля 1928 года, после смерти генерала П.Н.Врангеля, Великий князь назначил его председателем Русского общевоинского союза. 26 января 1930 года генерал Кутепов был похищен в Париже агентами советской разведки и скончался «от сердечного приступа» на советском корабле по пути в Новороссийск.

