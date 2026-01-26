В Донском монастыре Москвы прошли мемориальные торжества в честь погибших от рук большевиков генералов В.О. Каппеля и А.П. Кутепова…

25 января 2026 года, в канун памяти двух Белых генералов — В.О. Каппеля и А.П. Кутепова, по инициативе Московского Отделения Русского Обще-Воинского Союза в Донском монастыре Москвы состоялись традиционные Каппелевские и Кутеповские поминовения, сообщает Телеграм-канал Русского Обще-Воинского Союза.

По стечению обстоятельств, два русских офицера погибли в один день — 26 января, а потому русские люди, приходя на могилу к генералу Каппелю, поминают и генерала Кутепова.

Почтить память русских офицеров и их соратников пришли представители Союза Дроздовцев, Союза ревнителей памяти Императора Николая II, Национальной организации «Русский Разведчик» и Общества памяти 11 гренадерского Фанагорийского полка.

Несмотря на морозную погоду (в столице в выходные было до — 20 градусов), в мемориальных торжествах приняли участие кадеты Московских Морских Кадетских Классов имени Цесаревича Алексея Николаевича. Каждое воскресение, не первый год, они выставляют пост на могилах генералов А.И.Деникина, В.О.Каппеля и И.А.Ильина.

Поминальные торжества начались с молитвы в Малом соборе обители, после чего на могиле генерала Каппеля состоялась краткая линия. По благословению наместника Донского монастыря Москвы, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, митрополита Каширского Феогноста заупокойное молитвенное поминовение участников Великого Сибирского Ледяного похода совершил иеромонах Авраамий (Павлов).

По окончании богослужения кадеты традиционно исполнили воинский церемониал «Зоря», гимн Российской империи «Коль славен наш Господь в Сионе» и другие русские песни.

Затем все желающие смогли возложить на могилу генерала Каппеля цветы.

Русская линия