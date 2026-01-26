Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ поделился размышлениями о восприятии Церкви в деловом сообществе…

В эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера» председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поделился размышлениями о проблеме восприятия Церкви в предпринимательской среде и отношению христианства к богатству, сообщает Патриархия.Ru.

Представитель Церкви отметил, что в определенных кругах делового сообщества бытует мнение о критическом отношении Православия к предпринимательству и успеху. «Им кажется, что Церковь это осуждает. Они слышат об этом в тех видео, которые им присылают друзья и знакомые, в отдельных вырванных фрагментах из проповедей». По словам В. Легойды, это может порождать ошибочное представление, что Церковь изначально осуждает деловую активность и материальное благополучие.

Гость программы подчеркнул, что подобные упрощенные взгляды не отражают всей сложности и глубины христианского учения о труде, собственности и социальной ответственности. «Я был удивлен, что для некоторых представителей делового сообщества это что-то неожиданное и это необходимо проговаривать», — признался представитель Церкви.

В. Легойда напомнил о важной роли благотворительности, в том числе со стороны состоятельных людей, для реализации просветительских и социальных проектов. «Понятно, что благотворительность, которая позволяет сегодня многие проекты реализовывать, это нередко благотворительность людей очень состоятельных, и спасибо им большое за это», — сказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Спикер также высказал мнение, что материальный достаток сам по себе не является определяющим критерием для духовной жизни: «Человек, не имея ни гроша за душой, может, тем не менее, жить по страстям и быть бесконечно далеким от Евангелия».

