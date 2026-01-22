Высокопоставленный представитель Константинопольского Патриархата встретился в Риме с одним из лидеров черногорских раскольников…

19 января 2026 года в Риме состоялась встреча Бориса Бойовича, возглавляющего раскольничью «Черногорскую православную церковь», с высокопоставленным представителем Константинопольского Патриархата — Предстоятелем Финляндской Православной Церкви архиепископом Илией (Валгреном), сообщает СПЖ со ссылкой на портал Zivot Crkve.

Как следует из опубликованных материалов, один из лидеров черногорского церковного раскола в ходе визита в Италию провёл переговоры с архиепископом Хельсинским и всей Финляндии Илией.

Встреча привлекла особое внимание на фоне заявления Службы внешней разведки России, которая предупредила, что Фанар планирует вмешаться в дела Сербской Православной Церкви и предоставить черногорским раскольникам Томос об автокефалии по примеру Украины.

При этом в Стамбуле весьма нервно отреагировали на данное заявление СВР — на Фанаре публично заявили, что Константинополь не поддерживает никаких связей с представителями черногорского раскола. В частности, митрополит Халкидонский Эммануил категорически отрицал наличие подобных контактов.

Встреча Бойовича с иерархом церковной структуры, находящейся в юрисдикции Константинопольского Патриархата, может свидетельствовать о наличии неформального диалога с раскольническими группами на Балканах. Римская встреча также вписывается в более широкий контекст процессов, которые ранее наблюдались и на других церковных направлениях.

