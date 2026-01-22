Русская линия
Сводка новостей от 22 января 2026

Предупреждения Службы внешней разведки России о планах Фанара по Черногории получили новые подтверждения
Высокопоставленный представитель Константинопольского Патриархата встретился в Риме с одним из лидеров черногорских раскольников…

Высокопоставленный представитель Константинопольского Патриархата встретился в Риме с одним из лидеров черногорских раскольников19 января 2026 года в Риме состоялась встреча Бориса Бойовича, возглавляющего раскольничью «Черногорскую православную церковь», с высокопоставленным представителем Константинопольского Патриархата — Предстоятелем Финляндской Православной Церкви архиепископом Илией (Валгреном), сообщает СПЖ со ссылкой на портал Zivot Crkve.

Как следует из опубликованных материалов, один из лидеров черногорского церковного раскола в ходе визита в Италию провёл переговоры с архиепископом Хельсинским и всей Финляндии Илией.

Встреча привлекла особое внимание на фоне заявления Службы внешней разведки России, которая предупредила, что Фанар планирует вмешаться в дела Сербской Православной Церкви и предоставить черногорским раскольникам Томос об автокефалии по примеру Украины.

При этом в Стамбуле весьма нервно отреагировали на данное заявление СВР — на Фанаре публично заявили, что Константинополь не поддерживает никаких связей с представителями черногорского раскола. В частности, митрополит Халкидонский Эммануил категорически отрицал наличие подобных контактов.

Встреча Бойовича с иерархом церковной структуры, находящейся в юрисдикции Константинопольского Патриархата, может свидетельствовать о наличии неформального диалога с раскольническими группами на Балканах. Римская встреча также вписывается в более широкий контекст процессов, которые ранее наблюдались и на других церковных направлениях.

Представлена подробная программа XXХIV Международных Рождественских чтений
В этом году Форум будет посвящён теме образования и формирования нравственной личности на фоне современных вызовов...

Суд оставил митрополита Святогорского Арсения под стражей до 22 марта 2026 года
Судья Чечеловского районного суда Днепра Татьяна Безрук отказала владыке в срочной госпитализации, несмотря на его плохое самочувствие...

Дональд Трамп пригласил папу Римского Льва войти в «Совет мира»
Даст ли своё согласие глава Ватикана на участие в этой новой организации, пока неизвестно...

Сенат Франции заблокировал законопроект об эвтаназии
Против ключевой статьи нового закона проголосовали 144 сенатора, чем фактически свели на нет все старания сторонников «ассистированного самоубийства»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем события «кровавого воскресенья» 1905 года...

