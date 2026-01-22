20 и 21 января 2026 года в Чечеловском районном суде Днепра рассматривался вопрос дальнейшей меры пресечения для наместника Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения, сообщает Телеграм-канал Святогорской Лавры.

Срок текущей меры пресечения владыки истекает 3 февраля, и в связи с этим украинская прокуратура подала ходатайство о его продлении ещё на 60 дней. Сторона защиты просила суд заменить меру пресечения на несвязанную с заключением.

Митрополит Арсений участвовал в заседаниях онлайн.

20 января, в 31-ю годовщину поставления его наместником Святогорской Лавры, владыка Арсений выступил с речью, в которой в очередной раз отверг свою вину и указал на необходимость проведения ему операции на сердце.

21 января в режиме онлайн в заседании принял участие один из профессоров медицины из Киева, которые на основании ранее установленных диагнозов, составили экспертное заключение о состоянии здоровья наместника Лавры. Врач подчеркнул, что днепровские медики, которые собирались оперировать митрополита Арсения 7 января, показали себя абсолютно некомпетентными. По его словам, прежде чем приступать к хирургическому вмешательству, владыку необходимо обстоятельно обследовать и подготовить. Это невозможно сделать за один день. Кроме того, ни одна из днепровских клиник не располагает необходимым для обследования владыки Арсения аппаратным обеспечением, поскольку его случай действительно сложный. Архиерею требуется полноценное обследование в специализированных клиниках, а также лечение в условиях стационара, реабилитация после проведённых в СИЗО года и девяти месяцев.

Также, по словам эксперта, назначенные сейчас днепровскими врачами лекарства не просто не помогают владыке, а вредят ему.

Со своей стороны представительница прокуратуры вызвала в зал суда терапевта больницы СИЗО, которую представила как свидетеля с тем, чтобы та дала показания о состоянии здоровья владыки. В свою очередь митрополит Арсений отказался дать согласие на выступление данного «свидетеля», так как, по его словам, ранее эта женщина лишь измеряла ему давление и при нём училась снимать кардиограмму.

Также на этом судебном слушании адвокаты подали ходатайство о том, чтобы заседания Чечеловского суда по делу владыки Арсения транслировались на YouTube-канале «Судова влада України» и на одноименном портале. Они подчеркнули, что дело наместника Святогорской Лавры резонансное, положительное решение суда по этому вопросу позволит всем неравнодушным к судьбе митрополита Арсения людям непосредственно следить за ходом судебного процесса. Тем более, что и те вольные слушатели, которые могут прийти в зал суда, лишаются возможности участвовать в заседаниях, поскольку половину мест в и так небольшом зале каждый раз занимают сотрудники правоохранительных органов.

Слушание завершилось только вечером 21 января. Судья Татьяна Безрук ушла в совещательную комнату, сказав, что объявит решение в четверг, 22 января. На следующий день она приняла решение продлить меру пресечения владыке в виде удержания в СИЗО на 60 дней, до 22 марта 2026 года.

Сторона защиты готовит апелляционные жалобы.

Ходатайство стороны защиты об онлайн-трансляции судебных заседаний суд удовлетворил.

«Дорогие братья и сестры, просим молитв о заключённом митрополите Арсении и братии Лавры», — призывает братия Святогорской Лавры.

Русская линия