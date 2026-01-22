В этот день в Петербурге революционерами была осуществлена кровавая провокация, которая стала сигналом к началу революции 1905 г. Это подлое антигосударственное выступление было организовано в то время, когда шла тяжелая война с Японией, когда русские солдаты гибли на сопках Манчжурии. Организовано, как потом выяснилось, на деньги японских спецслужб. Непосредственным руководителем похода рабочих на Зимний дворец стал священник Георгий Гапон, тесно связанный с террористической партией социалистов-революционеров. Поход рабочих был организован революционерами по образцу похода на Версаль, с которого началась в свое время революция во Франции. Петиция, которую намеревались подать Государю рабочие, пестрела такими неподобающими для верноподданного адреса выражениями, как «немедленно повели», «повели и поклянись исполнить».

Руководители органов правопорядка проявили преступную беспечность, хотя у них имелись сведения о готовящейся провокации. Градоначальник генерал Фуллон доверился Гапону, который убедил его, что не допустит беспорядков (градоначальник был снят с должности Государем сразу после выступления рабочих). Полиция не сумела накануне арестовать руководителей шествия. Контрпропаганда не велась, объявления об отсутствии Государя в городе в тот воскресный день были напечатаны мелким шрифтом и не расклеены вовремя по всему городу. В самый день демонстрации полиция совсем растерялась. В результате не оставалось иного выхода, кроме силового разгона демонстрации с применением войск. Поскольку демонстранты отказались подчиниться требованиям остановиться и двигались прямо на цепи солдат, войска вынуждены были применить оружие. От огня и давки погибли 130 человек, несколько сот человек было ранено (либеральные и революционные газеты писали о тысячах убитых).

Государь, обеспокоенный таким исходом дела, попытался личным участием снять напряжение. 19 января он принял депутацию верноподданных рабочих, которым с горечью сказал: «Вы дали себя вовлечь в заблуждение и обман изменниками и врагами нашей Родины». Тем не менее, Царь выделил 50 тыс. рублей на пособия семьям рабочих, пострадавших 9 января. Была создана комиссия для обследования действительных нужд рабочих. Все чиновники, непосредственно виновные в допущении демонстрации, были привлечены к ответственности.

А Гапон, подло скрывшийся, когда войска открыли огонь по рабочим, вскоре был повешен своими подельниками-террористами.

Русская линия