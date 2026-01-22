Русская линия
Сводка новостей от 22 января 2026

Представлена подробная программа XXХIV Международных Рождественских чтений
В этом году Форум будет посвящён теме образования и формирования нравственной личности на фоне современных вызовов…

Представлена подробная программ XXХIV Международных Рождественских чтений21 января 2026 года в информационном центре ТАСС в Москве прошла пресс-конференция, посвященная XXХIV Международным Рождественским образовательным чтениям. Тема крупнейшего церковно-общественного форума 2026 года — «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени», сообщает пресс-служба Синодального ОРОиК.

На вопросы журналистов ответили председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, глава оргкомитета чтений митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и председательница Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Митрополит Евгений сообщил о программе Чтений, основные мероприятия которых пройдут в Москве с 25 по 29 января 2026 года. Международному форуму в Москве предшествовал региональный этап. Он прошел с сентября по декабрь 2025 года в 198 епархиях на территории Российской Федерации, включая викариатства г. Москвы, а также в 13 епархиях на территории других стран. В числе последних — четыре епархии Белорусского экзархата, четыре епархии Казахстанского митрополичьего округа, три епархии от Среднеазиатского митрополичьего округа, Бакинской и Азербайджанской и Аргентинской и Южно-Американской епархии. В Москве мероприятия состоялись во всех викариатствах.

Работа Чтений будет проходить под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Божественная литургия в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, которую совершит Патриарх Кирилл с сонмом архиереев и духовенства, состоится 25 января. 27 января в Государственном Кремлевском дворце планируется проведение Торжественного пленарного заседания и праздничного концерта.

«Тема Чтений этого года приглашает нас к активному осмыслению тех фактов, что подлинное образование невозможно без воспитания души, что личность формируется не набором компетенций, а стержнем нравственности. В эпоху, когда технологии нередко опережают этическое развитие общества, нам необходимо быть способными ответить на вопрос: как сделать нравственный выбор привлекательным и единственно верным для молодого поколения?» — сказал он.

По мнению митрополита Евгения, перед лицом глобальных изменений и кризисов ценностей стоит задача — объединить усилия Церкви, государства и педагогического сообщества. «Эта тема требует от нас выработки конкретных решений, способных стать духовным иммунитетом для нашего народа против разрушительных веяний современности», — подчеркнул архипастырь.

XIV Рождественские парламентские встречи состоятся в Совете Федерации 29 января с участием Святейшего Патриарха Кирилла и председательницы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Здесь пройдут дискуссии на площадках трех круглых столов: «Воспитание и просвещение как инструменты формирования личности в современном обществе», «Становление современной общественно-государственной модели воспитания гражданина и патриота (анализ опыта взаимодействия государственных и религиозных институтов)» и «Церковь, власть и общество: поддержка участников специальной военной операции и их семей». Об этом на пресс-конференции сообщила Лилия Гумерова.

«XIV Рождественские парламентские встречи — ожидаемое событие большого общественного и духовного значения. Парламентарии вместе с представителями Русской Православной Церкви, других традиционных религий, органов власти, регионов, институтов гражданского общества обсудят актуальные вопросы, связанные с просвещением, воспитанием, нравственным формированием личности», — сказала сенатор. Она подчеркнула, что укрепление духовно-нравственного единства нашего многонационального государства особенно важно в период исторических испытаний. «По итогам чтений вырабатываются предложения, направленные на решение актуальных задач по обсуждаемым проблемам. Обязательно учтем возможные инициативы в работе Совета Федерации, профильных комитетов палаты», — дополнила Лилия Гумерова.

В мероприятиях Парламентских встреч традиционно принимают участие парламентарии обеих палат Федерального Собрания, главы профильных парламентских комитетов, руководители синодальных отделов, главы митрополий Русской Православной Церкви, сотрудники федеральных и региональных органов государственной власти, представители Межрелигиозного совета России.

Всего в рамках 19 Направлений форума запланировано проведение более двухсот мероприятий. Они представляют разные форматы — конференции, семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, круглые столы, диалог-клубы, а также концерты, выставки, спектакли, посещения музеев и другие. Для проведения мероприятий будет задействовано более 50 площадок на территории г. Москвы — образовательные, культурные, духовно-просветительские центры и храмы столицы.

Митрополит Евгений также рассказал об электронном приложении форума «ПравОбраз», возможностях его работы. Объяснил, что мобильное приложение дает возможность следить за обновлением расписания работы Направлений, смотреть прямые трансляции и записи мероприятий, принимать участие в работе онлайн.

Завершит работу Чтений 29 января Итоговое заседание в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Здесь будет оглашен проект Итогового документа форума. В ходе мероприятия пройдет также церемония награждения победителей и лауреатов XXI Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Суд оставил митрополита Святогорского Арсения под стражей до 22 марта 2026 года
Судья Чечеловского районного суда Днепра Татьяна Безрук отказала владыке в срочной госпитализации, несмотря на его плохое самочувствие...

Предупреждения Службы внешней разведки России о планах Фанара по Черногории получили новые подтверждения
Высокопоставленный представитель Константинопольского Патриархата встретился в Риме с одним из лидеров черногорских раскольников...

Дональд Трамп пригласил папу Римского Льва войти в «Совет мира»
Даст ли своё согласие глава Ватикана на участие в этой новой организации, пока неизвестно...

Сенат Франции заблокировал законопроект об эвтаназии
Против ключевой статьи нового закона проголосовали 144 сенатора, чем фактически свели на нет все старания сторонников «ассистированного самоубийства»...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем события «кровавого воскресенья» 1905 года...

