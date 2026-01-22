В этом году Форум будет посвящён теме образования и формирования нравственной личности на фоне современных вызовов…

21 января 2026 года в информационном центре ТАСС в Москве прошла пресс-конференция, посвященная XXХIV Международным Рождественским образовательным чтениям. Тема крупнейшего церковно-общественного форума 2026 года — «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени», сообщает пресс-служба Синодального ОРОиК.

На вопросы журналистов ответили председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, глава оргкомитета чтений митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и председательница Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Митрополит Евгений сообщил о программе Чтений, основные мероприятия которых пройдут в Москве с 25 по 29 января 2026 года. Международному форуму в Москве предшествовал региональный этап. Он прошел с сентября по декабрь 2025 года в 198 епархиях на территории Российской Федерации, включая викариатства г. Москвы, а также в 13 епархиях на территории других стран. В числе последних — четыре епархии Белорусского экзархата, четыре епархии Казахстанского митрополичьего округа, три епархии от Среднеазиатского митрополичьего округа, Бакинской и Азербайджанской и Аргентинской и Южно-Американской епархии. В Москве мероприятия состоялись во всех викариатствах.

Работа Чтений будет проходить под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Божественная литургия в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, которую совершит Патриарх Кирилл с сонмом архиереев и духовенства, состоится 25 января. 27 января в Государственном Кремлевском дворце планируется проведение Торжественного пленарного заседания и праздничного концерта.

«Тема Чтений этого года приглашает нас к активному осмыслению тех фактов, что подлинное образование невозможно без воспитания души, что личность формируется не набором компетенций, а стержнем нравственности. В эпоху, когда технологии нередко опережают этическое развитие общества, нам необходимо быть способными ответить на вопрос: как сделать нравственный выбор привлекательным и единственно верным для молодого поколения?» — сказал он.

По мнению митрополита Евгения, перед лицом глобальных изменений и кризисов ценностей стоит задача — объединить усилия Церкви, государства и педагогического сообщества. «Эта тема требует от нас выработки конкретных решений, способных стать духовным иммунитетом для нашего народа против разрушительных веяний современности», — подчеркнул архипастырь.

XIV Рождественские парламентские встречи состоятся в Совете Федерации 29 января с участием Святейшего Патриарха Кирилла и председательницы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Здесь пройдут дискуссии на площадках трех круглых столов: «Воспитание и просвещение как инструменты формирования личности в современном обществе», «Становление современной общественно-государственной модели воспитания гражданина и патриота (анализ опыта взаимодействия государственных и религиозных институтов)» и «Церковь, власть и общество: поддержка участников специальной военной операции и их семей». Об этом на пресс-конференции сообщила Лилия Гумерова.

«XIV Рождественские парламентские встречи — ожидаемое событие большого общественного и духовного значения. Парламентарии вместе с представителями Русской Православной Церкви, других традиционных религий, органов власти, регионов, институтов гражданского общества обсудят актуальные вопросы, связанные с просвещением, воспитанием, нравственным формированием личности», — сказала сенатор. Она подчеркнула, что укрепление духовно-нравственного единства нашего многонационального государства особенно важно в период исторических испытаний. «По итогам чтений вырабатываются предложения, направленные на решение актуальных задач по обсуждаемым проблемам. Обязательно учтем возможные инициативы в работе Совета Федерации, профильных комитетов палаты», — дополнила Лилия Гумерова.

В мероприятиях Парламентских встреч традиционно принимают участие парламентарии обеих палат Федерального Собрания, главы профильных парламентских комитетов, руководители синодальных отделов, главы митрополий Русской Православной Церкви, сотрудники федеральных и региональных органов государственной власти, представители Межрелигиозного совета России.

Всего в рамках 19 Направлений форума запланировано проведение более двухсот мероприятий. Они представляют разные форматы — конференции, семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, круглые столы, диалог-клубы, а также концерты, выставки, спектакли, посещения музеев и другие. Для проведения мероприятий будет задействовано более 50 площадок на территории г. Москвы — образовательные, культурные, духовно-просветительские центры и храмы столицы.

Митрополит Евгений также рассказал об электронном приложении форума «ПравОбраз», возможностях его работы. Объяснил, что мобильное приложение дает возможность следить за обновлением расписания работы Направлений, смотреть прямые трансляции и записи мероприятий, принимать участие в работе онлайн.

Завершит работу Чтений 29 января Итоговое заседание в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Здесь будет оглашен проект Итогового документа форума. В ходе мероприятия пройдет также церемония награждения победителей и лауреатов XXI Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

