Сводка новостей от 22 января 2026

Дональд Трамп пригласил папу Римского Льва войти в «Совет мира»
Даст ли своё согласие глава Ватикана на участие в этой новой организации, пока неизвестно…

Папа Римский ЛевГосударственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что президент США Дональд Трамп направил наряду с другими мировыми лидерами приглашение папе Римскому Льву принять участие в «Совете мира», как некой новой альтернативе ООН, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В беседе с журналистами госсекретарь Ватикана подтвердил, что приглашение было официально получено и в настоящее время находится на рассмотрении. «Папа получил приглашение, и мы думаем, что с ним делать», — сказал он, добавив, что «я считаю, что этот вопрос требует тщательного обдумывания, прежде чем давать ответ».

Папа Римский Лев — первый американец в истории Католической церкви, в прошлом публично критиковал некоторые политические решения президента Трампа. По этой причине, как отметил кардинал Паролин, к решению об участии папы в мероприятии нельзя относиться легкомысленно.

«Совет мира» изначально был представлен как инициатива, направленная на урегулирование конфликта в секторе Газа. Однако президент Трамп заявил, что сфера его деятельности будет шире, а заявленной целью станет разрешение конфликтов по всему миру.

Сообщается, что несколько стран, в том числе Израиль и Египет, приняли приглашение. В то же время другие государства выразили сомнения, а дипломаты предупредили, что эта инициатива потенциально может подорвать работу Организации Объединённых Наций.

На данный момент Ватикан дал понять, что окончательное решение ещё не принято, и это свидетельствует о том, что приглашение всё ещё находится на стадии тщательной оценки.

