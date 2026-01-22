Против ключевой статьи нового закона проголосовали 144 сенатора, чем фактически свели на нет все старания сторонников «ассистированного самоубийства»…

21 января 2026 года Сенат Франции большинством голосов отклонил статью законопроекта об эвтаназии, которая устанавливала условия её проведения, тем самым сделав невозможным дальнейшее принятие закона, сообщает СПЖ со ссылкой на Tribune Сhretienne.

Против ключевой статьи проголосовали 144 сенатора, за — 123. Речь шла о норме, определявшей медицинские и правовые критерии допуска к эвтаназии и «ассистированному самоубийству». После ее отклонения законопроект остался без механизма реализации.

Председатель комитета Сената по социальным вопросам Филипп Муйе признал, что документ фактически утратил смысл. «Теперь весь текст не имеет значения», — заявил он, уточнив, что итоговое голосование по законопроекту запланировано на 28 января.

Голосование выявило глубокие разногласия в Верхней палате. Сенаторы правых и правоцентристских сил выступили против легализации эвтаназии по этическим причинам. Социалисты также проголосовали против, заявив, что версия Сената является слишком ограничительной по сравнению с текстом, ранее принятым Национальным собранием.

Президент социалистической фракции Патрик Каннер назвал происходящее «унылым вечером для Сената» и обвинил большинство в том, что оно «лишило закон реального содержания». Несмотря на это, власти и президент Эммануэль Макрон пока не отказываются от инициативы.

Русская линия