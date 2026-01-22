Русская линия
Сводка новостей от 22 января 2026

Сенат Франции заблокировал законопроект об эвтаназии
Против ключевой статьи нового закона проголосовали 144 сенатора, чем фактически свели на нет все старания сторонников «ассистированного самоубийства»…

Эвтаназия21 января 2026 года Сенат Франции большинством голосов отклонил статью законопроекта об эвтаназии, которая устанавливала условия её проведения, тем самым сделав невозможным дальнейшее принятие закона, сообщает СПЖ со ссылкой на Tribune Сhretienne.

Против ключевой статьи проголосовали 144 сенатора, за — 123. Речь шла о норме, определявшей медицинские и правовые критерии допуска к эвтаназии и «ассистированному самоубийству». После ее отклонения законопроект остался без механизма реализации.

Председатель комитета Сената по социальным вопросам Филипп Муйе признал, что документ фактически утратил смысл. «Теперь весь текст не имеет значения», — заявил он, уточнив, что итоговое голосование по законопроекту запланировано на 28 января.

Голосование выявило глубокие разногласия в Верхней палате. Сенаторы правых и правоцентристских сил выступили против легализации эвтаназии по этическим причинам. Социалисты также проголосовали против, заявив, что версия Сената является слишком ограничительной по сравнению с текстом, ранее принятым Национальным собранием.

Президент социалистической фракции Патрик Каннер назвал происходящее «унылым вечером для Сената» и обвинил большинство в том, что оно «лишило закон реального содержания». Несмотря на это, власти и президент Эммануэль Макрон пока не отказываются от инициативы.

Представлена подробная программа XXХIV Международных Рождественских чтений
В этом году Форум будет посвящён теме образования и формирования нравственной личности на фоне современных вызовов...

Суд оставил митрополита Святогорского Арсения под стражей до 22 марта 2026 года
Судья Чечеловского районного суда Днепра Татьяна Безрук отказала владыке в срочной госпитализации, несмотря на его плохое самочувствие...

Предупреждения Службы внешней разведки России о планах Фанара по Черногории получили новые подтверждения
Высокопоставленный представитель Константинопольского Патриархата встретился в Риме с одним из лидеров черногорских раскольников...

Дональд Трамп пригласил папу Римского Льва войти в «Совет мира»
Даст ли своё согласие глава Ватикана на участие в этой новой организации, пока неизвестно...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем события «кровавого воскресенья» 1905 года...

