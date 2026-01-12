В Пресс-бюро Службы внешней разведке России заявили, что планы Фанара направлены на ослабление неугодных ему Русской и Сербской Православных Церквей…

12 января 2026 года Пресс-бюро Службы внешней разведки России опубликовало официальное сообщение, в котором сообщило, что по данным российской разведки, «расчленивший православную Украину Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает свою раскольническую деятельность на православном церковном пространстве» и готовится действовать не только в странах Балтии, но и на Балканах.

«Этот „дьявол во плоти“ одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, утвердив на его месте полностью подконтрольные Фанару церковные структуры. В этом его всячески поддерживают британские спецслужбы, активно подпитывающие русофобские настроения в странах Европы, — говорится в сообщении. — С их подачи погрязший в смертном грехе раскола Варфоломей нашел общий язык с властями прибалтийских государств в стремлении внести смуту в русский православный мир. Опираясь на идейных союзников в лице местных националистов и неонацистов, он пытается оторвать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви от Московского патриархата путем переманивания их священников и паствы в искусственно созданные Константинополем марионеточные религиозные структуры».

«Агрессивные аппетиты «константинопольского антихриста» не ограничиваются Украиной и Прибалтикой, своим коварством он постепенно покрывает и земли Восточной Европы. В целях нанесения удара по «особо строптивой» Сербской православной церкви он намерен предоставить автокефалию непризнанной «Черногорской православной церкви», — заявили в Службы внешней разведки России.

