В праздник Рождества Христова архиереи Русской Православной Церкви посетили госпитали и больницы, пообщались с ранеными, больными и сотрудниками медучреждений, поздравили их с Рождеством Христовым и передали им подарки. Они также вручили подарки детям из нуждающихся семей, детям с инвалидностью и детям ветеранов СВО, сообщает Диакония.Ru.

8 января митрополит Хабаровский Артемий посетил окружной клинический госпиталь в Хабаровске, где совершил молебен, на который собрались раненые и медицинский персонал. После молебна митрополит Артемий поздравил раненых со светлыми днями Рождества Христова, рассказав им о важности этого события.

После общей молитвы и проповеди мужской хор Хабаровской епархии исполнил для раненых праздничные колядки и рождественские песнопения. Пациентам госпиталя были подарены фруктовые наборы. Священники побеседовали со всеми желающими.

9 января митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий посетил клинический госпиталь в Ростове-на-Дону. В храме в честь святителя Луки на территории госпиталя митрополит Меркурий совершил молебен.

«Светлый праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — особый день для всех, кто трудится в госпитале, кто приходит сюда, проявляя внимание и заботу о проходящих здесь лечение. Исцеление всегда начинается с души, и лишь затем следует исцеление тела. Пусть святитель Лука — великий чудотворец и врач, который всю свою жизнь служил исцелению души и тела человека, — будет нашим молитвенником пред Господом и добрым помощником во всех делах», — сказал митрополит Меркурий.

По окончании молебна глава Донской митрополии посетил раненых. Он помазал проходящих лечение елеем, поздравил их с праздником Рождества Христова и совместно с сестрами милосердия преподнес подарки.

В этот же день митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин совершил Божественную литургию в храме во имя бессребреников Космы и Дамиана при Областной клинической больнице Симбирска. По окончании Литургии владыка Лонгин посетил пациентов больницы, которые находятся на лечении в отделениях нейрохирургии и острого нарушения мозгового кровообращения. Он поздравил их с праздником Рождества Христова, вручил книги Нового Завета и сладкие подарки. Архиерейский мужской хор Симбирской митрополии под управлением регента Романа Хитёва исполнил для пациентов и персонала больницы тропарь и кондак праздника, а также Рождественские колядки.

12 января митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил многопрофильную клинику Военно-медицинской академии. Он прошел по палатам, поздравил раненых с Рождеством Христовым, пожелал скорейшего выздоровления и вручил подарки от благотворительного фонда «Алеша», а также иконки Рождества Христова.

«Вы остались живы, Господь дал вам шанс. Значит, вы нужны на земле. Когда вернетесь к мирной жизни, не забывайте дорогу в храм», — сказал митрополит Варсонофий пациентам клиники.

