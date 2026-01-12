Предстоятель Македонской Православной Церкви указал, что в Крите собрали представители лишь части Поместных Церквей, что низводит его до обычного православного собрания…

Предстоятель Македонской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Стефан прокомментировал ситуацию в мировом Православии в контексте решения накопившихся вопросов и проблем в отношениях между Поместными Церквями. Первоиерарх отметил, что решения Собора 2016 года на Крите, организованного Константинопольской Церковью, должны быть подвержены пересмотру, поскольку в нём не участвовали все Православные Церкви. Об этом он заявил в интервью изданию «Нова Македонија», передает портал Raskolam.net.

«Последний великий Всеправославный собор, который состоялся на Крите в 2016 году, к сожалению, не был полностью соборным, поскольку некоторые Поместные Церкви не участвовали в нём из-за определенных разногласий. Мы, как Поместная Церковь, не участвовали в подготовке и проведении Собора из-за нашего собственного нерешённого вопроса на тот момент. Но без присутствия представителей всех Поместных Церквей участники того Собора не могли принимать решения по вопросам, касающимся полноты всей Церкви», — отметил Архиепископ Стефан.

В свою очередь Предстоятель Македонской Церкви позитивно оценил встречу Константинопольского Патриарха Варфоломея и папы Римского Льва в Никее. Он отметил, что религиозным лидерам необходимо искать взаимопонимание и объединять усилия для достижения мира во всём мире.

«Что касается недавней встречи Вселенского Патриарха и папы, то я могу сказать, что всегда хорошо, когда религиозные лидеры встречаются и беседуют в духе взаимопонимания, как это было в случае недавней встречи в Константинополе. На встрече Патриарх и папа подписали совместную декларацию, в которой они вновь подтвердили свою приверженность диалогу и заявили о необходимости единства, а также осудили любое применение насилия и выступили с совместным призывом к миру и солидарности в мире», — добавил он.

Таким образом, Архиепископ Стефан публично озвучил крайне неприятный для Фанара факт провала Критского Собора, который они стремились устроить для окончательного утверждения «особых прав» Константинопольского Патриархата во всём православном мире. Однако, чтобы данное заявление не вызвало чрезмерно резкой реакции со стороны фанариотов, Предстоятель Македонской Церкви предусмотрительно решил подсластить «горькую пилюлю» и положительно оценил экуменические потуги Патриарха Варфоломея в направлении Ватикана.

Русская линия