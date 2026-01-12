Русская линия
Сводка новостей от 12 января 2026

В результате атаки украинских БПЛА пострадала Воронежская православная гимназия
Разрушения затронули кровлю, фасад и оконные конструкции учебного заведения…

Воронежская православная гимназия10 января 2026 года Воронеж подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников со стороны Украины, написал в своем Телеграм-канале губернатор Воронежской области А.В. Гусев, сообщает Православие.Ru.

«Коллеги из мэрии и оперативных служб продолжают работать на поврежденных объектах. Это уже больше десяти многоквартирных домов (один из них — нежилой), столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий», — отметил губернатор. По его словам, восстановление зданий будет осуществлено в максимально сжатые сроки.

Повреждено здание Воронежской православной гимназии. По предварительным данным, разрушения затронули кровлю, фасад и оконные конструкции учебного заведения, сообщает пресс-служба Воронежской епархии.

В настоящее время специалисты управы Ленинского района Воронежа работают на месте, проводя тщательный осмотр и уточняя масштаб причиненного ущерба. Основная задача — оперативно оценить повреждения и определить необходимые меры для проведения восстановительных работ.

Учебный процесс прерываться не будет. Для обеспечения безопасности учащихся и непрерывности образовательного процесса было принято решение о временном переходе на дистанционный формат обучения с 12 января.

В Воронежской епархии отмечают, что первоочередной задачей сейчас является проведение восстановительных работ и возвращение к очной форме обучения.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Архиепископ Македонский Стефан: «Участники Критского Собора не могли принимать решений по вопросам, касающимся полноты всей Церкви»
Предстоятель Македонской Православной Церкви указал, что в Крите собрали представители лишь части Поместных Церквей, что низводит его до обычного православного собрания...

«Когда вернетесь к мирной жизни, не забывайте дорогу в храм»
Архиереи Русской Православной Церкви поздравили с Рождеством Христовым раненных участников СВО, пациентов госпиталей и больниц...

Константинопольский Патриарх Варфоломей намерен предоставить автокефалию черногорским раскольникам
В Пресс-бюро Службы внешней разведке России заявили, что планы Фанара направлены на ослабление неугодных ему Русской и Сербской Православных Церквей...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти святителя Макария, митрополита Московского, а также архиепископа Никона (Рождественского)...

В результате атаки украинских БПЛА пострадала Воронежская православная гимназия
Разрушения затронули кровлю, фасад и оконные конструкции учебного заведения...
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика