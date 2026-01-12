10 января 2026 года Воронеж подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников со стороны Украины, написал в своем Телеграм-канале губернатор Воронежской области А.В. Гусев, сообщает Православие.Ru.

«Коллеги из мэрии и оперативных служб продолжают работать на поврежденных объектах. Это уже больше десяти многоквартирных домов (один из них — нежилой), столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий», — отметил губернатор. По его словам, восстановление зданий будет осуществлено в максимально сжатые сроки.

Повреждено здание Воронежской православной гимназии. По предварительным данным, разрушения затронули кровлю, фасад и оконные конструкции учебного заведения, сообщает пресс-служба Воронежской епархии.

В настоящее время специалисты управы Ленинского района Воронежа работают на месте, проводя тщательный осмотр и уточняя масштаб причиненного ущерба. Основная задача — оперативно оценить повреждения и определить необходимые меры для проведения восстановительных работ.

Учебный процесс прерываться не будет. Для обеспечения безопасности учащихся и непрерывности образовательного процесса было принято решение о временном переходе на дистанционный формат обучения с 12 января.

В Воронежской епархии отмечают, что первоочередной задачей сейчас является проведение восстановительных работ и возвращение к очной форме обучения.

