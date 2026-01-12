Во время визита на Фанар глава церковной Софии подтвердил тезисы своего прежнего письма по украинскому вопросу, извинившись лишь за его резкий тон…

Предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Даниил в интервью программе «Панорама» на национальном телевидении отметил, что во время его визита в Стамбул украинский вопрос был темой обсуждения с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, сообщает СПЖ.

По словам Патриарха Даниила, ещё до визита в переговорах с Константинопольским Патриархатом он настаивал, «чтобы во время визита и совместных богослужений не было иерархов или духовенства этой церкви (ПЦУ — Ред.)». Тогда Патриарх Варфоломей дал такое обещание.

Он напомнил, что вскоре после образования «ПЦУ» в 2019 году, он, будучи ещё митрополитом Видинским, написал письмо Поместным Церквам с критикой создания этой организации. По словам Патриарха Даниила, при личной встрече он извинился перед Патриархом Варфоломеем за тон этого письма, но подтвердил всё его содержание.

«Он сказал, что этот вопрос забыт. Но в то же время я сказал ему, что поддерживаю все тезисы, изложенные в моём письме. Потому что здесь рассматриваются догматические, канонические, экклезиологические вопросы», — подчеркнул Патриарх Даниил.

Патриарх также выразил надежду, что Церковь в будущем даст соборный ответ на все нерешенные вопросы.

Ранее Патриарх Даниил завил, что позиция по ПЦУ остается неизменной. «Болгарская Православная Церковь не признала ПЦУ и не упоминает ее в диптихах», — подчеркнул Патриарх Даниил.

Русская линия