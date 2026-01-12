Митрополит Макарий родился около 1482 г. в Москве в семье благочестивых родителей. Известно, что отца его звали Леонтий и что мать его приняла монашеский постриг с именем Евфросиния. При крещении он был наречен во имя Михаила, Архистратига Небесных Сил. Его дальним родственником, братом прадеда, был прп. Иосиф Волоцкий (+ 1515; память 9 сентября).

Монашество будущий святитель принял в конце XV века в Пафнутиево-Боровском монастыре. В Боровской обители инок Макарий духовно возрос и воспитался. Непродолжительное время, в 1523—1526 гг., он был настоятелем Можайского Лужецкого монастыря, а затем архиепископом Великого Новгорода и Пскова. В лице нового владыки новгородская паства получила мудрого архипастыря, талантливого организатора и устроителя. При нем велись большие работы в главной святыне Великого Новгорода — Софийском соборе.

В 1542 г. архиепископ Макарий был избран на первосвятительский престол Московской митрополии. 16 января 1547 г. святитель впервые на Руси совершил венчание на царство Иоанна IV Грозного. Царское венчание явилось завершением развития самосознания московской государственности. С этих пор святитель Макарий станет первым помощником и соратником Государя. В 1551 г. он принимает участие в созыве знаменитого Стоглавого Собора, который был призван искоренить различные недостатки в русской церковной и общественной жизни всего Московского государства. В 1552 г. митрополит предрек Иоанну успешность похода на Казань, во время которого в Коломне Царь молился перед чудотворным Донским образом Пресвятой Богородицы.

Современники святителя Макария видели в нем святого мужа и подвижника, почитая его за добродетельную жизнь. Они чтили его при жизни и поклонялись ему после его блаженной кончины. Канонизован митрополит Макарий был 6 июня 1988 г. в дни великого юбилея — празднования 1000-летия Крещения Руси.

Сегодня день памяти выдающегося церковного деятеля Царской России, активного участника монархического движения архиепископа Никона (Рождественского).

Владыка Никон родился в многодетной семье (22 ребенка) бедного причетчика в Московской губернии, в миру звался Николаем Ивановичем. Уже в детстве он проявлял редкостные способности. В 1874 г. окончил первым учеником Московскую духовную семинарию, но вместо академии поступил послушником в монастырь. В 1880 г. принял иноческий постриг в Троице-Сергиевой Лавре, с которой была связана вся его дальнейшая жизнь. Он написал книгу о преподобном Сергии, которая до сих пор считается лучшей, на рубеже веков издавал знаменитые на всю Россию нравоучительные «Троицкие листки».

В 1904 г. хиротонисан во епископа Муромского, викария Владимирской епархии, но вскоре был переведен в Московскую епархию, где встретил смуту 1905−1906 гг. В это время он стал одним из вдохновителей создания монархических союзов в Москве, публично призывал русских людей сплотиться и дать отпор врагам Царя и Отечества. Был близок к организатору Русской монархической партии, редактору влиятельной газеты «Московские ведомости» В.А.Грингмуту (день памяти 11 октября). В апреле 1906 г. назначен на Вологодскую кафедру, где стал почетным председателем местного отдела Союза Русского Народа. В 1908 г. он стал членом Св. Синода и членом Государственного Совета от Синода. Часто бывая в Петербурге, владыка принимал активное участие в деятельности старейшей монархической организации Русского Собрания (РС), был избран членом Совета РС, а затем и почетным членом Собрания. В 1913 г. он был возведен в сан архиепископа и назначен председателем Издательского Совета при Св. Синоде. Он продолжал поддерживать монархистов, благословляя их начинания. В 1915 г. присутствовал при открытии Петроградского совещания монархистов. Лейтмотивом всех его выступлений был призыв к единству, в одном из обращений он писал: «Объединимся же теснее и пойдем дружно на защиту от врагов родной Церкви, родного нашего народа и его заветных идеалов. Иначе придут языцы в достояние Божие, придут иудеи и возобладают казни. И будут тогда последняя горше первых: плен иудейский горше плена татарского».

В 1916 г. согласно прошению владыка был уволен от всех должностей и перебрался в родную Троице-Сергиеву Лавру, где издавал накануне революции известную книгу С.А.Нилуса «Близ есть, при дверех». Здесь он и скончался 12 января 1919 г.

