В Конференции католических епископов России заявили, что право высказываться о ситуации в других странах имеет папа Римский и ответственные ватиканские чиновники…

Глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци не подписал заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета в поддержку гонимых христиан, так как не уполномочен на официальные заявления о других странах по установлениям Римско-католической церкви. Так объяснил данный факт генеральный викарий католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов, сообщает РИА Новости.

ХМКК в четверг опубликовал на своём сайте заявление, осуждающее использование религии в политических интересах, отметив, что подобное происходит на Украине, в Молдавии, Эстонии, Армении и других государствах. ХМКК подчеркнул, что всегда выступал в защиту прав христиан разных конфессий, в том числе православных, католиков и протестантов. Тем не менее в перечне подписавших заявление религиозных деятелей нет сопредседательствующего в ХМКК Паоло Пецци.

«Владыка (архиепископ Паоло Пецци — ред.) ответил, что хотя он сочувствует выраженной в заявлении позиции, он с точки зрения внутренних установлений Католической церкви не обладает юрисдикцией для того, чтобы делать официальные заявления, касающиеся других стран», — сказал агентству о. Кирилл Горбунов.

Таким образом, ждать от католиков каких-либо призывов остановить гонения на Украинскую Православную Церковь не приходится. Более того, папа Римский Лев с радостью привечает у себя гонителя УПЦ Владимира Зеленского и благословляет украинских униатов. Что же касается Конференции католических епископов России, то её позиция вполне соответствует иезуитскому духу папизма.

Русская линия