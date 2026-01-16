Глава министерства культуры Украины Татьяна Бережная уволила кощунницу Светлану Котляревскую с поста и. о. директора лаврского заповедника и вернула к руководству русофоба Максима Остапенко, который занимал эту должность до Котляревской, сообщает СПЖ.

Котляревская прославилась тем, что во времена её руководства Киево-Печерской лаврой в обители произошла печальная история надругательства над мощами Киево-Печерских преподобных, когда музейные работники занялись «просушкой мощей».

На своей странице в одной из соцсетей кощунница заявила, что гордится тем, что добилась проведения «исторического события — молитвы духовенства во главе Митрополитом Епифанием в Дальних, впоследствии и Ближних пещерах, у мощей преподобных отцов».

По её словам, именно «ПЦУ» помогла заповеднику «осуществить комплекс мер по сохранению останков святых в Ближних и Дальних пещерах».

Также она подчеркнула, что под её руководством заповедник «совершил квантовый скачок и добился отклонения судом всех безосновательных ходатайств, которыми УПЦ пыталась затягивать процесс».

15 января 2026 года, после назначения на должность главы лаврского заповедника, Максим Остапенко, находившийся на посту директора с 2023 по 2025 годы, заявил о готовности продолжить бороться в Лавре с «русским миром».

«Мы вместе должны сделать все для победы в духовном противостоянии с „руzким миром“, который веками уничтожал в Лавре всё украинское», — заявил Остапенко.

Чиновник подчеркнул, что за годы своего предыдущего руководства он вместе с «ПЦУ» «запустил процессы, возвращающие Лавре ее голос и открытость».

«Я возвращаюсь к работе с верой, что Киево-Печерская лавра должна быть пространством глубокой духовности, достоинства и исторической памяти», — заявил чиновник.

Киево-Печерская обитель продолжает оставаться в плену богоборцев.

