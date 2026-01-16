Русская линия
Сводка новостей от 16 января 2026

Кощунница Котляревская уступила место русофобу Остапенко
Минкульт Украины вернул на пост директора заповедника «Киево-Печерская лавра» ранее уволенного чиновника…

Киево-Печерская Лавра сегодняГлава министерства культуры Украины Татьяна Бережная уволила кощунницу Светлану Котляревскую с поста и. о. директора лаврского заповедника и вернула к руководству русофоба Максима Остапенко, который занимал эту должность до Котляревской, сообщает СПЖ.

Котляревская прославилась тем, что во времена её руководства Киево-Печерской лаврой в обители произошла печальная история надругательства над мощами Киево-Печерских преподобных, когда музейные работники занялись «просушкой мощей».

На своей странице в одной из соцсетей кощунница заявила, что гордится тем, что добилась проведения «исторического события — молитвы духовенства во главе Митрополитом Епифанием в Дальних, впоследствии и Ближних пещерах, у мощей преподобных отцов».

По её словам, именно «ПЦУ» помогла заповеднику «осуществить комплекс мер по сохранению останков святых в Ближних и Дальних пещерах».

Также она подчеркнула, что под её руководством заповедник «совершил квантовый скачок и добился отклонения судом всех безосновательных ходатайств, которыми УПЦ пыталась затягивать процесс».

15 января 2026 года, после назначения на должность главы лаврского заповедника, Максим Остапенко, находившийся на посту директора с 2023 по 2025 годы, заявил о готовности продолжить бороться в Лавре с «русским миром».

«Мы вместе должны сделать все для победы в духовном противостоянии с „руzким миром“, который веками уничтожал в Лавре всё украинское», — заявил Остапенко.

Чиновник подчеркнул, что за годы своего предыдущего руководства он вместе с «ПЦУ» «запустил процессы, возвращающие Лавре ее голос и открытость».

«Я возвращаюсь к работе с верой, что Киево-Печерская лавра должна быть пространством глубокой духовности, достоинства и исторической памяти», — заявил чиновник.

Киево-Печерская обитель продолжает оставаться в плену богоборцев.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Симбирске пройдёт Первый Демографический форум
В Форме примут участие священнослужители Русской Православной Церкви, представители правительства и медицинского сообщества Ульяновской области...

В Твери торжественно открыли и освятили памятник святителю Луке (Войно-Ясенецкому)
На сегодняшний день такие памятники уже установлены в Санкт-Петербурге, Архангельске, Тамбове, Переяславле-Залесском, Туруханске, Чите, Саранске, Горловке и других городах России...

Иерей Антоний Киндяков: К окунанию в прорубь на Крещение нужно подходить с рассуждением
Традиция крещенских купаний идёт из Иерусалима, где более тёплый климат, напомнил настоятель храма святых Петра и Февронии Муромских города Домодедова...

Кощунница Котляревская уступила место русофобу Остапенко
Минкульт Украины вернул на пост директора заповедника «Киево-Печерская лавра» ранее уволенного чиновника...

Пецци сослался на Ватикан
В Конференции католических епископов России заявили, что право высказываться о ситуации в других странах имеет папа Римский и ответственные ватиканские чиновники...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем графа В.В.Орлова-Денисова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика