15 января 2026 года в Тверском государственном медицинском университете состоялась торжественная церемония открытия памятника профессору медицины и духовному пастырю, оставившему богатое научное и духовное наследие, — святителю Луке Крымскому, сообщает пресс-служба Тверской епархии.

Святые мощи святителя Луки были обретены в 1996 году и перенесены в Троицкий собор Симферополя. В том же году состоялось прославление святого угодника Божия. В этом году исполняется также 65 лет со дня преставления святого. Первым городом в 2026 году, где был установлен памятник святителю, стала Тверь.

В церемонии открытия памятника приняли участие митрополит Тверской Амвросий, заслуженный юрист России Павел Астахов, ректор Тверского государственного медицинского университета Александр Сонис, зампред правительства Тверской области Владислав Белорусов, зампред Законодательного Собрания Тверской области Александр Клиновский, проректор по воспитательной работе и молодежной политике ТГМУ Сергей Соколов, детский хирург, награжденный медалью Луки Крымского, Антон Горшков, профессора, преподаватели и студенты университета.

Освящение памятника святителю Луке Крымскому совершил митрополит Тверской Амвросий, который затем обратился к собравшимся на церемонии со словом:

«Сегодня мы с вами собрались здесь, в самом сердце древнего и славного города Твери, для того, чтобы совершить освящение памятника святителю Луке, архиепископу Крымскому, в жизни и трудах которого совершенно естественно сочетались верность Христу и Его Церкви и глубокий, данный от Бога и им самим впоследствии приумноженный талант преподавателя и ученого.

На путь пастырского служения будущий священно-исповедник был призван в 1921 году, уже будучи на тот момент профессором и заведующим кафедрой оперативной хирургии Туркестанского государственного университета и с тех пор, несмотря на безбожные гонения советской власти, в течение нескольких десятилетий совмещал священно-служение и научную деятельность. Его труд «Очерки гнойной хирургии» был удостоен государственной премии и до сих пор сохраняет свою актуальность.

Недавно вышел в свет фильм про святителя Луку под названием «Врач от Бога», который мы сегодня увидим. После съемок фильма возникла важная и добрая идея — установить памятник выдающемуся пастырю Церкви и гениальному ученому в разных городах нашей страны. На сегодняшний день такие памятники уже установлены в Санкт-Петербурге, Архангельске, Тамбове, Переяславле-Залесском, Туруханске, Чите, Саранске, Горловке и других городах. Сегодня, благодаря усилиям Павла Алексеевича Астахова и меценатам, памятник установлен и в самом сердце Верхневолжья.

Святитель Лука во время своей земной жизни сочетал, а в каком-то смысле и примирял, веру и науку, верность Христу и верность точному исследованию. Чудо же сегодняшнего дня в том, что мы можем видеть, как это дело святителя продолжается на наших глазах, поскольку место для установки памятника глубоко символично: одновременно напротив главного корпуса медицинского университета и Спасо-Преображенского кафедрального собора. Искренне желаю, чтобы открытие этого памятника стало видимым символом движения Церкви и университетского сообщества навстречу друг к другу. Сердечно благодарю всех потрудившихся в этом благом деле".

По окончании освящения заслуженный юрист РФ Павел Астахов во внимание к трудам по созданию памятника свт. Луке, архиепископу Крымскому, для Твери был награждён медалью священномученика Фаддея, архиепископа Тверского, I степени.

После освящения памятника гости, преподаватели и студенты собрались в актовом зале ТГМУ, был показан фильм «Врач от Бога. Святитель Лука Крымский».

