Точная дата смерти героя Отечественной войны 1812 года генерала от кавалерии, графа Василия Васильевича Орлова-Денисова к сожалению неизвестна. По некоторым данным он скончался 3/16 января 1843 года.

Он родился в 1775 году в семье атамана Войска Донского, а в 1801 г. получил от графа Денисова (первого графа из казаков), деда по матери, титул и фамилию. Он начал военную службу в 1789 г. в казачьих войсках на турецкой границе. В 1806 г. участвовал в военных действиях против Наполеона, в 1808 г. — в боевых действиях против шведов в Финляндии.

В Отечественную войну 1812 года граф принимал участие во всех главных сражениях. В Бородинской битве во время рейда кавалерии М.И.Платова и Ф.П.Уварова он возглавлял первую атаку трех конных полков на пехоту противника. Под Тарутиным он дал мысль обойти левое крыло неприятельской армии; под Лейпцигом, состоя начальником охранной стражи при Императоре Александре I Павловиче, принял командование лейб-казаками и удачным ударом решил победу, за что получил чин генерал-лейтенанта. 22 августа 1826 г. произведен в генералы от кавалерии. Во время турецкой войны 1828 — 29 годов состоял при главной квартире Государя. Похоронен в Преображенском монастыре г. Харькова, 4 сентября 1911 г. его прах был перенесен в г. Новочеркасск в усыпальницу Войскового Собора.

