С 20 по 22 января 2026 года в Симбирске по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина впервые пройдет Демографический форум, посвящённый теме борьбы с абортам и поддержке семейных ценностей, сообщает официальный сайт Симбирской митрополии.

20−21 января состоится работа секций Форума по разным направлениям. На секциях запланированы встречи с активными врачами, студентами и педагогами медицинских и педагогических образовательных учреждений региона, психологами, молодыми семьями.

Центральным событием Демографического форума станет пленарное заседание, которое пройдет 22 января в ЦКК «Патриот».

Участниками форума станут священнослужители Симбирской епархии, а также представители Правительства и медицинского сообщества Ульяновской области.

Перед гостями форума выступят председатель Патриаршей комиссии по защите семьи, материнства и детства, настоятель храмов в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и во имя святителя Митрофана Воронежского в Москве иерей Феодор Лукьянов и глава фонда «Женщины за жизнь», член Общественной палаты России, ведущая телеканала «Спас» Наталья Москвитина.

Ожидаются выступления участников, которые ведут активную работу по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области.

«Прежде всего, мы будем обсуждать текущую демографическую ситуацию, как в Ульяновской области, так и по всей стране, будем вместе искать пути решения актуальных вопросов, проблем — духовная жизнь молодых семей, их психологическая и материальная поддержка со стороны федеральной, региональной власти, Церкви», — рассказал один из организаторов Форума секретарь Симбирского епархиального управления, настоятель Андреевского храма Ульяновска иерей Роман Солодко.

По его словам, запланирована встреча, в рамках которой «молодые люди и эксперты смогут обсудить, как современному человеку совместить успешную карьеру и счастливую семейную жизнь». «Многие почему-то считают, что в этом вопросе невозможно достичь гармонии и обязательно нужно делать выбор в пользу семьи или карьеры, но ведь это совсем не так. Рождение детей не является препятствием для самореализации, работы, а напротив, является доброй и самой важной мотивацией, которая сподвигает родителей на новые свершения», — отметил отец Роман.

«Можно сказать, что основной посыл мероприятия — попытаться изменить отношение к созданию семьи и рождению детей в лучшую сторону. Мы хотим рассказать о том, что в наше время семейная жизнь так же, как и много лет назад, является основой счастья для каждого человека. Семья — малая Церковь, и нам всем очень важно об этом не забывать», — заключил священник.

