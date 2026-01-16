Традиция окунания в воду в праздник Крещения Господня зародилась в Иерусалиме с его более тёплым климатом в зимнее время, в силу чего в российских условиях её важно воспринимать разумно. Об этом в преддверии праздника Крещения Господня заявил председатель Отдела по издательской деятельности и связям со СМИ Подольской епархии, настоятель храма святых Петра и Февронии Муромских города Домодедова иерей Антоний Киндяков, передаёт ТАСС.

«Эта традиция зародилась в Иерусалиме, а там в это время тепло. Поэтому здесь, конечно, к окунанию в прорубь нужно подходить с разумом и рассуждением. Возможно, что не у всех людей достаточно здоровья для того, чтобы окунаться в морозную ночь в прорубь зимой», — отметил он.

По словам отца Антония, окунание в прорубь на Крещение сопоставимо с благочестивой традицией купания в освященных источниках при посещении храмов и монастырей. «Когда люди окунаются в них, они делают это троекратно, каждый раз произнося имя Святой Троицы: во имя Отца, и Сына, и Святого Духа», — добавил священнослужитель.

Русская линия