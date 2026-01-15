Глава католиков России архиепископ Павел Пецци не подписал документ в поддержку христиан на Украине, в Молдове, Эстонии и Армении…

Глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци не подписывал заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета в поддержку гонимых христиан, сообщает РИА Новости со ссылкой на «осведомлённый источник в Русской Православной Церкви».

ХМКК в четверг опубликовал на своём сайте заявление, осуждающее использование религии в политических интересах, отметив, что подобное происходит на Украине, в Молдавии, Эстонии, Армении и других государствах. ХМКК подчеркнул, что всегда выступал в защиту прав христиан разных конфессий, в том числе православных, католиков и протестантов. Тем не менее, в перечне подписавших заявление религиозных деятелей нет сопредседательствующего в ХМКК католического прелата.

«Действительно, архиепископ Павел Пецци не подписал заявление, и это вызывает вопросы. Потому что, во-первых, в тексте упомянуты католические верующие — как те, в защиту кого, в том числе, выступает ХМКК. Во-вторых, известно, что в других регионах мира, где присутствует не менее чувствительная повестка, представители Католической церкви нередко очень активно выступают в поддержку благих инициатив, продиктованных ответственностью христиан перед Богом. А в данном случае мы этого не видим», — заявили в Русской Православной Церкви.

ХМКК был учрежден в 1993 году и является самой крупной межхристианской площадкой на территории Евразии. Сопредседателями совета ХМКК, согласно информации на его сайте, являются представители Русской Православной Церкви, одной из протестантских конфессий (по ротации) и Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

Собеседник РИА Новости отметил, что при этом вспоминается позиция главы католиков латинского обряда на Украине архиепископа Львовского Мечислава Мокшицкого, который поддержал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую Православную Церковь, и фактически выступил в поддержку гонений против неё.

