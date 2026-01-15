На фоне нападок со стороны Пашиняна и попыток учинить церковный раскол
Армянская апостольская церковь соберётся на Архиерейский собор, чтобы дать ответ на действия властей по провоцированию церковных нестроений…
Архиерейский собор Армянской апостольской церкви, ранее запланированный на декабрь 2025 года и временно перенесённый, состоится в феврале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Первопрестольного Святого Эчмиадзина, передаёт Sputnik Армения.
Отмечается, что соответствующее решение было принято в ходе заседания Высшего духовного совета 13 января.
В заявлении Высшего духовного совета подчеркивается, что тезис о якобы существующей «внутрицерковной конфронтации» носит искусственный характер и направлен на легитимацию незаконного вмешательства властей во внутренние дела Церкви.
«Инициированная властями с конца мая 2025 года антицерковная кампания приобрела системный характер и сопровождается антиконституционными действиями, уголовными преследованиями и давлением на духовенство», — говорится в заявлении.
Высший духовный совет осудил пытки правящей силы в Армении вовлечь Армянскую церковь в политические процессы путем формирования искусственных повесток дня, подчеркнув, что такие действия приводят к новым разделениям и противостояниям.
Было решительно осуждено присоединение 10 епископов к т.н. «программе благоустройства Церкви», инициированной премьером Пашиняном, а также незаконное давление и угрозы в адрес священников со стороны мятежных священнослужителей, осуществляемые чиновниками, представителями правоохранительных и силовых структур.
Высший духовный совет также призвал представителей духовенства не поддаваться давлению и шантажу, оставаясь верными своему призванию, руководствоваться исключительно канонами ААЦ. Отдельно выражена благодарность верующим, а также организациям и отдельным лицам, которые поддерживают Армянскую апостольскую церковь в эти непростые времена.
Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания Католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.
Эскалация получила новый импульс 27 ноября, когда в провластных пабликах появилось заявление за подписью группы иерархов ААЦ. Они обвинили Католикоса Гарегина II в попытках замять «кощунственный поступок» архиепископа Аршака Хачатряна, ссылаясь на появившиеся в сети видеозаписи интимного характера, где владыка якобы вступает в интимную связь с женой дяди. Сам архиепископ Аршак заявил, что что ролик был сгенерирован с помощью ИИ и является грязной клеветой. Впрочем, это не остановило сторонников Пашиняна. В тот же день авторы заявления встретились с премьер-министром, и уже 29 ноября 10 подписантов выступили с новым заявлением, призвав Католикоса добровольно отречься от престола и обвинив его в произвольном управлении, политическом вмешательстве и других действиях, несовместимых, по их словам, с миссией главы Церкви.
