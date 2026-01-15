Армянская апостольская церковь соберётся на Архиерейский собор, чтобы дать ответ на действия властей по провоцированию церковных нестроений…

Архиерейский собор Армянской апостольской церкви, ранее запланированный на декабрь 2025 года и временно перенесённый, состоится в феврале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Первопрестольного Святого Эчмиадзина, передаёт Sputnik Армения.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в ходе заседания Высшего духовного совета 13 января.

В заявлении Высшего духовного совета подчеркивается, что тезис о якобы существующей «внутрицерковной конфронтации» носит искусственный характер и направлен на легитимацию незаконного вмешательства властей во внутренние дела Церкви.

«Инициированная властями с конца мая 2025 года антицерковная кампания приобрела системный характер и сопровождается антиконституционными действиями, уголовными преследованиями и давлением на духовенство», — говорится в заявлении.

Высший духовный совет осудил пытки правящей силы в Армении вовлечь Армянскую церковь в политические процессы путем формирования искусственных повесток дня, подчеркнув, что такие действия приводят к новым разделениям и противостояниям.

Было решительно осуждено присоединение 10 епископов к т.н. «программе благоустройства Церкви», инициированной премьером Пашиняном, а также незаконное давление и угрозы в адрес священников со стороны мятежных священнослужителей, осуществляемые чиновниками, представителями правоохранительных и силовых структур.

Высший духовный совет также призвал представителей духовенства не поддаваться давлению и шантажу, оставаясь верными своему призванию, руководствоваться исключительно канонами ААЦ. Отдельно выражена благодарность верующим, а также организациям и отдельным лицам, которые поддерживают Армянскую апостольскую церковь в эти непростые времена.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания Католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий — архиепископы Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян, епископ Мкртыч Прошян, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина Аршак Хачатрян.

Эскалация получила новый импульс 27 ноября, когда в провластных пабликах появилось заявление за подписью группы иерархов ААЦ. Они обвинили Католикоса Гарегина II в попытках замять «кощунственный поступок» архиепископа Аршака Хачатряна, ссылаясь на появившиеся в сети видеозаписи интимного характера, где владыка якобы вступает в интимную связь с женой дяди. Сам архиепископ Аршак заявил, что что ролик был сгенерирован с помощью ИИ и является грязной клеветой. Впрочем, это не остановило сторонников Пашиняна. В тот же день авторы заявления встретились с премьер-министром, и уже 29 ноября 10 подписантов выступили с новым заявлением, призвав Католикоса добровольно отречься от престола и обвинив его в произвольном управлении, политическом вмешательстве и других действиях, несовместимых, по их словам, с миссией главы Церкви.

