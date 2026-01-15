Члены Комитета просят международное сообщество обратить внимание на происходящее в этих странах беззаконие и содействовать защите фундаментальных прав человека и свободы совести…

Христианский межконфессиональный консультативный комитет призвал остановить гонения на христиан на Украине, в Молдове, Эстонии и Армении

В связи с продолжающимися притеснениями и нарушениями прав христиан в ряде стран участники Христианского межконфессионального консультативного комитета опубликовали официальное заявление, в котором выступили в защиту христиан на Украине, в Молдове, Эстонии и Армении, сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на сайт Христианского межконфессионального консультативного комитета.

«Мы, представители Церквей — участников Христианского межконфессионального консультативного комитета, крупнейшего межхристианского объединения на евразийском пространстве, выражаем обеспокоенность в связи с продолжающимися притеснениями и нарушениями прав христиан в ряде стран, — говорится в заявлении.

Как ученики Христовы свидетельствуем, что призвание христианских Церквей во все времена выражалось в служении мира и любви. Попытки использовать религию в политических интересах неизбежно приводят к разделению и взаимной вражде, что противоречит самой сути христианского учения.

Мы всегда выступали, защищая права верующих и церквей в разных странах: права православных, католиков, евангельских христиан-баптистов, христиан веры евангельской, адвентистов. Сегодня мы с особой болью воспринимаем происходящее на Украине, в Молдове, Эстонии, Армении и других государствах, где священнослужители и простые верующие подвергаются преследованиям и ограничению свободы совести".

Члены Комитета указывают, что:

— на Украине «сохраняется практика государственного давления на Украинскую Православную Церковь с целью её ликвидации и полного уничтожения, сопровождающаяся захватами храмов, дискриминационными законами и преследованием духовенства и мирян»;

— в Эстонии «тревогу вызывает принятие закона о церквях и приходах, затрагивающего внутреннюю жизнь Эстонской Православной Христианской Церкви, а также высылка митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения, нарушающая принципы религиозной свободы»;

— в Молдове «усиливаются административные и судебные меры, направленные против Православной Церкви Молдовы: идут судебные процессы о лишении ее ранее возвращенного имущества, возбуждаются дела против защищающих свои храмы священнослужителей и мирян, звучат слова о полном запрете Церкви»;

— в Армении «усиливается беспрецедентное давление на Армянскую Апостольскую Церковь, совершаются аресты иерархов и предпринимаются попытки вмешательства во внутрицерковные дела на политической почве».

«Выражая солидарность с нашими братьями и сестрами, подвергающимися гонениям и злословию, молимся о мире и свободе вероисповедания для всех людей доброй воли, памятуя заповедь Спасителя любить врагов наших, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас и молиться за обижающих нас и гонящих нас (Мф. 5:44). Призываем международное сообщество обратить внимание на происходящее и содействовать защите фундаментальных прав человека и свободы совести», — говорится в документе.

Заявление подписали:

1. Митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, сопредседатель ХМКК;

2. О.Ю. Гончаров, первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, сопредседатель ХМКК;

3. Архиепископ Езрас Нерсисян, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви;

4. Митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений, предстоятель Эстонской Православной Христианской Церкви;

5. Архиепископ Владимир Проворов, глава Евангелическо-Лютеранской Церкви России;

6. С.В. Ряховский, начальствующий епископ Российского объединённого союза христиан веры евангельской (пятидесятников);

7. П.В. Мицкевич, председатель Российского союза евангельских христиан-баптистов;

8. Э.А. Грабовенко, начальствующий епископ Российской церкви христиан веры евангельской;

9. Епископ Иван Лаптев, глава Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии;

10. Хорепископ Самано Одишо, представитель Ассирийской Церкви Востока в России;

11. Л.В. Картавенко, председатель Всесоюзного содружества евангельских христиан.

