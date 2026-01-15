Преподобный Серафим Саровский — один из самых любимых и почитаемых в русском народе святых. Он родился 19 июля 1759 года в городе Курске в благочестивой купеческой семье. С юных лет Прохор (такое имя преподобный получил при рождении) отличался большой тягой к духовной жизни. В 17-ти летнем мать благословила его на монашеский подвиг, и Прохор обратился за советом к старцу Киево-Печерской лавры Досифею. Подвижник благословил его идти в Саровский монастырь, на границе Нижегородской и Тамбовской губерний. После двух лет монастырских трудов и подвигов послушания Прохор тяжело заболел и долгое время отказывался от помощи врачей. Через три года ему явилась Божия Матерь с апостолами Петром и Иоанном и исцелила его.

18 августа 1786 года послушник принял иноческий постриг с именем Серафим и в декабре 1787 года был посвящен в сан иеродиакона. Уже в то время молодой подвижник удостоился при богослужениях лицезреть святых Ангелов и Самого Господа Иисуса Христа.

В 1793 году святой Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и положил начало подвигу пустынножительства в лесной келье, на берегу реки Саровки. Вскоре преподобный возложил на себя подвиг столпничества — тысячу дней и ночей он с воздетыми руками молился на камне: «Боже, милостив буди мне, грешному». Бессильный духовно низложить подвижника, диавол наслал на преподобного разбойников, нанесших ему смертельные раны, но явилась Матерь Божия и в третий раз исцелила его.

По выздоровлении преподобный Серафим три года подвизался подвигом безмолвия, а в 1810 году, после 15-летнего пребывания в пустыни, затворился в монастырской келье. За любовь к Богу, смирение и подвиги преподобный Серафим сподобился духовных даров прозорливости и чудотворения. 25 ноября 1825 года Матерь Божия со святителями Климентом Римским и Петром Александрийским явилась подвижнику и разрешила окончить затвор. Преподобный старец стал принимать приходящих к нему за благословением, советом и духовным утешением, с любовью называя всех: «Радость моя, сокровище мое».

Преподобный Серафим опекал и руководил сестер Дивеевской обители и, по указанию Матери Божией, основал для девиц отдельную Серафимо-Дивеевскую мельничную общину. Царица Небесная заранее возвестила подвижнику о его кончине, и 2 января 1833 года преподобный Серафим предал душу Господу, во время коленопреклоненной молитвы пред иконой Богоматери.

19 июля 1903 года в царствование святого Царя-страстотерпца Николая II через 70 лет после его кончины совершилось прославление угодника Божия. Обретение честных мощей святого сопровождалось многими чудесными исцелениями больных, в большом количестве прибывших в то время в Саров.

Русская линия