Митрополит Владимир-Волынский Владимир: «Такое зверство относительно мирного человека, который посвятил свою жизнь служению Богу, — вызов всему обществу»

15 января 2026 года митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир обратился к руководству Службы безопасности Украины и Нацполиции в Волынской области в связи с насилием и давлением на духовенство и верующих Украинской Православной Церкви в регионе, сообщает СПЖ.

В своем обращении архиерей заявил, что ситуация в епархии вышла за пределы правового поля. По его словам, фиксируются случаи задержаний священнослужителей, после которых некоторые из них перестают выходить на связь, а их дальнейшая судьба остается неизвестной.

Так, 14 января 2026 года во Владимире неизвестные лица, представившиеся сотрудниками силовых структур, избили и похитили пономаря Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ.

По словам иерарха, нападение произошло возле дома церковнослужителя. Неизвестные действовали демонстративно и с применением физической силы. «Такое зверство относительно мирного человека, который посвятил свою жизнь служению Богу, — вызов всему обществу», — отметил управляющий Владимир-Волынской епархией.

Владыка подчеркнул, что подобные действия наносят удар не только по Церкви, но и по государству, поскольку создают основания для обвинений Украины в нарушении религиозных свобод. «Церковь всегда была и есть со своим народом, но она не может молчать, когда её верующих избивают и похищают средь бела дня», — отметил иерарх.

«Призываю вас действовать согласно присяге, которую вы давали украинскому народу. Жду немедленного вмешательства и восстановления справедливости», — обратился владыка Владимир к представителям СБУ и полиции.

