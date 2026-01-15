На основании решения учредителей автономной некоммерческой благотворительной организации «Патриаршая гуманитарная миссия» Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил директором Патриаршей гуманитарной миссии руководителя Отдела социального служения Синодального отдела по благотворительности диакона Игоря Куликова, сообщает Диакония.Ru.

Патриаршая гуманитарная миссия была учреждена решением Священного Синода в августе 2023 года для общей координации и развития помощи пострадавшим мирным жителям, вынужденным переселенцам в зоне конфликта. Руководство Миссией поручено председателю Синодального отдела по благотворительности. С того же времени отец Игорь Куликов несёт послушание заместителя руководителя Миссии. В октябре 2024 года, учитывая активно развивающуюся деятельность Патриаршей гуманитарной миссии, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла она была зарегистрирована как автономная некоммерческая благотворительная организация.

Диакон Игорь Куликов трудится в Синодальном отделе по благотворительности с 2011 года. За последние 4 года неоднократно выезжал в зону конфликта. Под его непосредственным руководством создавались все действующие на текущий момент направления работы Патриаршей гуманитарной миссии.

Сегодня в приграничных районах и зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи, в которых обработано свыше 361 000 обращений. Пострадавшим передано свыше 4 000 тонн гуманитарной помощи. Оказывается ежедневная помощь в 10 медицинских и социальных учреждениях. Для поддержки мирных жителей на Донбасс съездили свыше 6 200 церковных добровольцев. В рамках проекта восстановления частного жилья нуждающихся в зоне конфликта силами добровольцев отремонтировано свыше 640 домов.

Русская линия