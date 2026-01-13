В ответ на заявление СВР России на Фанаре отметили, что продолжат своё «служение» в том же духе…

Константинопольский Патриархат весьма оперативно отреагировал на официальное заявление Внешней службы разведки России, назвав данное сообщение очередным «нападением России на Патриарха Варфоломея», сообщает портал «OrthodoxTimes».

«Константинопольская Церковь-Мать — Мать и для Русской Церкви — выражает глубокую скорбь в связи с новым нападением России на Его Всесвятейшество Вселенского Патриарха Варфоломея, которое на этот раз было организовано государственными службами страны», — говорится в официальном ответе Фанара.

Несмотря на многочисленные выпады Патриарха Варфоломея против Русской Православной Церкви и лично Патриарха Кирилла, которые звучали из уст Патриарха Варфоломея в последние годы, в Константинопольском Патриархате не постеснялись заявить, что с 2018 года, когда было принято решение о предоставлении автокефалии украинским раскольникам, фанариоты якобы воздерживались от ответа на «многочисленные подобные нападки как со стороны церковных, так и со стороны политических кругов в России».

«Мать-Церковь избегала комментариев по поводу бесчисленных подобных нападок и делает то же самое сегодня», — утверждается в заявлении.

Завершая свой ответ, в Константинопольском Патриархате подчеркнули, что «выдуманные сценарии, ложные новости, оскорбления и сфабрикованная пропаганда не мешают Вселенскому Патриархату продолжать своё служение и экуменическую миссию».

Всё это ещё раз подтверждает, что на Фанаре в реальности вынашивают планы по дальнейшему вмешательству в дела других Поместных Церквей. Ведь ни одного утверждения СВР России фанариоты так и не опровергли, ограничившись лишь общими фразами. При этом бросается в глаза, с какой поспешностью в Константинопольском Патриархате отреагировали на заявление российской разведки.

Русская линия