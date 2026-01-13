Синодальный отдел по благотворительности выпустил книгу «Я не алкоголик. Руководство, которое поможет вам убедиться в отсутствии зависимости»

Издание книги инициировал Координационный центр по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном отделе по благотворительности при поддержке Фонда президентских грантов, сообщает Диакония.Ru.

Книга состоит из 2 частей. Первая посвящена описанию ступеней перехода к алкогольной зависимости, вторая — объяснению, как поэтапно вернуться к нормальной жизни. Также прилагается тест на определение алкогольной зависимости и полезные контакты, по которым можно обратиться за помощью.

Новую книгу в формате PDF, EPUB, MOBI, FB2 можно скачать на сайте Синодального отдела по благотворительности.

Ранее Синодальный отдел по благотворительности издал книгу «Алкоголик в семье: чем могут помочь близкие?». В ней специалисты по реабилитации алкоголезависимых — священник и психолог-консультант — объясняют, какие ошибки в отношениях с зависимым родным делают близкие и как нужно изменить поведение, чтобы перестать быть созависимым. Это одна из самых востребованных книг Синодального отдела по благотворительности.

22 января в рамках совместного проекта культурного центра «Фавор» и Синодального отдела по благотворительности «Школа социального служения» состоится встреча председателя Синодального отдела по благотворительности протоиерея Михаила Потокина и диакона Иоанна Клименко на тему «Трезвость? Зачем?». Вход свободный, по предварительной регистрации https://prostranstvo-favor.timepad.ru/event/3 736 087/

В России более 600 церковных проектов помощи алкоголезависимым и их родственникам. Среди них — общества и братства трезвости, амбулаторные и консультационные программы, реабилитационные центры. Открыта бесплатная церковная информационно-справочная служба по вопросам преодоления алкогольной зависимости. По номеру 8−800−775−36−26 и на сайте protrezvenie.ru можно получить информацию о центрах реабилитации, обществах и группах трезвости на территории России, Белоруссии и Казахстана.

Русская линия