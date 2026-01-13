Русская линия
Духовенство УПЦ стало разменной монетой для режима Зеленского
В Службе безопасности Украины подтвердили, что используют украинских священнослужителей в качестве «обменного фонда пленных»…

Арест священника УПЦВ январе 2026 года Служба безопасности Украины официально заявила, что священнослужители Украинской Православной Церкви использовались в качестве «обменного фонда» для возвращения украинских граждан из российского плена, сообщает СПЖ.

В СБУ уточнили, что в период с 2022 по 2025 год при содействии ведомства из плена были возвращены 6266 граждан Украины. Часть освобождений, по данным спецслужбы, состоялась именно в рамках обменов, в которых фигурировали представители УПЦ, охарактеризованные как «одиозные церковники».

В ведомстве подчеркнули, что такие обмены осуществлялись «при добровольном согласии» соответствующих лиц и в рамках действующего законодательства. Речь идет, в частности, о применении статьи 84−1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей освобождение от отбывания наказания для передачи осужденного в рамках обмена, а также статьи 201−1 Уголовного процессуального кодекса об отмене меры пресечения.

СБУ при этом отказалась раскрывать детали организации и проведения обменов, ссылаясь на чувствительность темы и необходимость сохранения эффективности подобных процессов. То есть подобная практика будет продолжаться.

Священник Федор Лукьянов: Со времён Ирода и поныне люди убивают детей ради своего эгоизма, комфорта и сохранения мнимой власти над своей жизнью
В храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке прозвучала соборная молитва об искоренении абортов в России...

Памяти отца Павла (Груздева)
На территории Воскресенского собора Романова-Борисоглебска состоялось открытие мемориальной комнаты и памятной доски, посвященных известному старцу...

Как с гуся вода
В ответ на заявление СВР России на Фанаре отметили, что продолжат своё «служение» в том же духе...

Синодальный отдел по благотворительности выпустил книгу «Я не алкоголик. Руководство, которое поможет вам убедиться в отсутствии зависимости»
Автор книги — диакон Иоанн Клименко, кандидат химических наук с 20-летним стажем трезвенной работы...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день Высочайшего утверждения гимна Российской Империи «Боже, Царя храни», мы вспоминаем видного поэта и патриотического деятеля В.Л.Величко и изобретателя радио А.С.Попова...

