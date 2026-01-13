В январе 2026 года Служба безопасности Украины официально заявила, что священнослужители Украинской Православной Церкви использовались в качестве «обменного фонда» для возвращения украинских граждан из российского плена, сообщает СПЖ.

В СБУ уточнили, что в период с 2022 по 2025 год при содействии ведомства из плена были возвращены 6266 граждан Украины. Часть освобождений, по данным спецслужбы, состоялась именно в рамках обменов, в которых фигурировали представители УПЦ, охарактеризованные как «одиозные церковники».

В ведомстве подчеркнули, что такие обмены осуществлялись «при добровольном согласии» соответствующих лиц и в рамках действующего законодательства. Речь идет, в частности, о применении статьи 84−1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей освобождение от отбывания наказания для передачи осужденного в рамках обмена, а также статьи 201−1 Уголовного процессуального кодекса об отмене меры пресечения.

СБУ при этом отказалась раскрывать детали организации и проведения обменов, ссылаясь на чувствительность темы и необходимость сохранения эффективности подобных процессов. То есть подобная практика будет продолжаться.

Русская линия