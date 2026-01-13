Василий Львович Величко родился 2 июля 1860 г. в дворянской семье, происходившей от запорожского казака-летописца Самуила Величко. Окончил элитное Училище правоведения, но на государственную службу не поступил, посвятив себя литературным трудам. В 80-е гг. Величко был организатором литературного кружка, в который входили известный русский философ В.С.Соловьев, которого связывали с Величко узы дружбы, писатели Н.С.Лесков и Д.Л.Мордовцев, художники И.Е.Репин и Н.Н.Каразин и др. Однако в 1896 г. он порвал все литературные и дружеские связи и уехал в Тифлис редактировать газету «Кавказ». За три года редакторской деятельности Величко превратился в настоящего борца за русские национальные интересы, непримиримого врага местной армянской плутократии и продажного чиновничества. Вернувшись в Петербург, он с головой окунулся в труды по созданию РС, в первые годы существования организации был, можно сказать, «душой всего дела». В 1902 г. он возглавил редакцию крупнейшего русского консервативного органа журнала «Русский вестник». 1902−1903 гг. стали самыми плодотворными и в творческом отношении, в это время Величко написал свои лучшие стихи и публицистические статьи, которым он дал общее весьма характерное название «Русские речи» (статьи были посвящены актуальным в ту пору вопросам: окраинному, еврейскому, рабочему, проблеме самоуправления). В поэтический сборник «Арабески» поэт включил свои лучшие стихи, в том числе знаменитое «Русскому Собранию», ставшее поэтической визитной карточкой старейшей монархической организации.

Величко скончался в самом расцвете сил 31 декабря 1903 г., «таинственной и загадочной» назвал его кончину известный духовный писатель С.А.Нилус. Даже на смертном одре все мысли Величко были о России. «Думайте о благе России, Царя и народа! Душа Царя — душа народа! Он — Божий ставленник, живая связь народа с Богом!.. Народ не виноват в пороках русской интеллигенции. На крыльях его духа Россия вознесется над миром!», — таковы были его предсмертные слова.

Сегодня мы также вспоминаем великого русского ученого, физика и электротехника, изобретателя радио и беспроволочного телеграфа Александра Степановича Попова, скончавшегося 31 декабря 1905 г. (13 января 1906 г.).

А.С.Попов родился 4 (17) марта 1859 года в промышленном северном Урале в поселке Турьинские рудники Богословского горнозаводского округа Верхотурского уезда Пермской губернии (ныне г. Краснотурьинск) в семье священника. Кроме Александра в семье было ещё 6 детей. В 10-летнем возрасте он был отправлен за 400 км в Далматовское духовное училище. Через два года переехал в Екатеринбург и перевелся в Екатеринбургское духовное училище. Среднее образование Попов получил в Пермской Духовной семинарии, куда поступил в 1873 году. По окончании семинарии по первому разряду (1877) А.С.Попов поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. После окончания факультета в 1882 г. Попов как лучший студент остался в университете для преподавательской работы. В 1890 году он получил приглашение на должность преподавателя физики в Техническое училище Морского ведомства в Кронштадте. Тогда это было единственное учебное заведение в России, готовившее специалистов-электротехников для Военно-морского флота.

В 1901 г. Попова назначили профессором Петербургского электротехнического института, а в 1905 г. его избрали ректором. Попов был почётным инженером-электриком (1900) и почётным членом Русского технического общества (1901). В 1888 г. он изучал работы немецкого ученого Герца, в которых доказывалось существование электромагнитных волн, полученных с помощью изобретенного им вибратора. В начале 1895 г. Александр Попов создал уникальный прибор для обнаружения и регистрации электрических колебаний. Это и был первый в мире радиоприемник. 12 (25) марта 1896 на заседании физического отделения Российского физико-химического общества Попов при помощи своих приборов наглядно продемонстрировал передачу сигналов на расстояние 250 м, передав первую в мире радиограмму из двух слов «Генрих Герц». Несколько позднее создал подобные же приборы и провел с ними эксперименты итальянский физик и инженер Г. Маркони. В 1897 он получил патент на применение электромагнитных волн для беспроволочной связи. Попов же свое открытие не запатентовал.

Ранняя смерть помешала А.С.Попову стать лауреатом Нобелевской премии, которую Комитет по премиям решил присудить ему в 1909 г. за наиболее значительные работы в области радиотехники. Эту престижную премию присудили Маркони и немецкому учёному Карлу Фердинанду Брауну, создателю оцииллографической электронно-лучевой трубки и системы избирательного приёма радиоволн.

В этот же день, 31 декабря 1833 г. Императором Николаем I Павловичем был Высочайше утвержден гимн Российской Империи «Боже, Царя храни» («Молитва русского народа»).

В течение нескольких десятилетий вплоть до 1917 г. года его величественная музыка, так ярко выражавшая суть русского национального духа, была одним из самых известных символов Российской Империи. Вот что рассказывал о его создании композитор Гимна Алексей Федорович Львов в своих «Записках»:

«В 1833 году я сопутствовал Государю в Австрию и Пруссию. По возвращении в Россию граф Бенкендорф сказал мне, что Государь, сожалея, что мы не имеем своего народного гимна и скучая слушать музыку Английскую, столько лет употребляемую, поручает мне написать гимн Русский. Задача эта показалась мне весьма трудною, когда я вспомнил о величественном гимне Английском: God save the King, об оригинальном гимне Французов и умилительном гимне Австрийском. Несколько времени мысль эта бродила у меня в голове. Я чувствовал надобность написать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для войска, годный для народа от ученого до невежи. Все эти условия меня пугали, и я ничего написать не мог. В один вечер, возвратясь домой поздно, я сел к столу, и в несколько минут гимн был написан.

Написав эту мелодию, я пошел к Жуковскому, который сочинил слова. Положив гармонию простую, но твердую, я просил графа Бенкендорфа гимн прослушать. Он сказал Государю, который вместе с Императрицею и Великим князем Михаилом приехали слушать гимн в певческий корпус, где я приготовил весь хор и два оркестра военной музыки. Государь прослушал несколько раз, сказал мне: «c' est supebre», и 25 Декабря, в день изгнания врагов из России, приказал мой гимн играть во всех залах Зимнего дворца. Ни интриги, ни зависть не могли опрокинуть это сочинение: мигом музыка гимна разнеслась по всем полкам, по всей России и, наконец, по всей Европе".

А 31 декабря 1833 г., через несколько дней после торжественного исполнения гимна в Зимнем дворце, был издан приказ N188 по Отдельному Гвардейскому корпусу, в котором говорилось, что «Государю Императору благоугодно было изъявить свое соизволение, чтобы на парадах, смотрах, разводах и прочих случаях, вместо употребляемого ныне гимна, взятого с национального английского, играть вновь сочиненную музыку». 30 августа 1834 г., при торжественном открытии знаменитой Александровской колонны в Санкт-Петербурге, сооруженной в память победы в Отечественной войне 1812 года, «Боже, Царя храни» был впервые исполнен, как официальный государственный гимн России.

