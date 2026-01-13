Священник Федор Лукьянов: Со времён Ирода и поныне люди убивают детей ради своего эгоизма, комфорта и сохранения мнимой власти над своей жизнью

В храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве прошло молитвенное стояние, посвящённое защите жизни нерождённых детей и соборной молитве об искоренении абортов в России, сообщает официальный сайт Патриаршей комиссии.

Молебен прошёл в день памяти 14 тысяч Вифлеемских младенцев, от Ирода убиенных. Возглавил богослужение настоятель храма, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

Отец Фёдор в своём слове напомнил о духовном значении события, связав историческую трагедию с современными вызовами.

«Всем, кто читает события Вифлеемской истории, рано или поздно приходит мысль: а ведь младенцы, которые были умерщвлены Иродом в земле Иудейской, были все родственники Иисуса Христа. А значит, в эти дни, со скорбью и печалью, как сказано, „Рахиль плачет о детях своих“. Потому что 14 тысяч детей пострадали от желания Ирода сохранить свою власть», — сказал он.

Священник подчеркнул, что грех детоубийства, принимающий сегодня форму аборта, остаётся страшной реальностью.

«Аборт всегда был, есть и будет родовым грехом. Потому что и сегодня человечеству предлагают принести в жертву своих детей ради комфорта, сохранения мнимой власти над своей жизнью, ради некой экономии места и пространства. Аборт — это дьявольская ложь, внушённая человечеству», — пояснил отец Федор.

В проповеди он обратил внимание на бесценный дар каждой человеческой жизни.

«С каждым человеком на землю приходит ещё один образ Божий, ещё одна икона, ещё один храм Божий строится на земле. А разве может быть слишком много образов Божиих на земле? Разве может быть слишком много храмов? Разве может быть слишком много детского смеха и радости? Разве может быть слишком много любви на земле? Конечно же, нет», — сказал председатель Патриаршей комиссии.

Отец Фёдор призвал собравшихся осознать свою молитвенную ответственность за будущее страны.

«Мы сегодня, чада Церкви Христовой, должны стать в нашем великом оружии — в молитве — за всех граждан нашего Отечества, которые сегодня решают: жить их детям или нет. А на самом деле они решают: жить нашему народу или нет. Именно от нас сегодня, от чад Церкви, зависит будущее наших поколений», — отметил он.

В завершение проповеди отец Федор выразил надежду на заступничество святых младенцев и изменение демографического курса нашей страны.

«Будем молиться, чтобы Господь направил их мысли к спасению нерождённых чад своих, к тому, чтобы дать родиться на земле нашим новым святым, новым подвижникам, учёным, изобретателям, полководцам, тем, кто защитит и сохранит нашу Родину, чтобы в дальнейшем наше государство и народ делали шаги в сторону жизни, чтобы не смерть, а жизнь царствовала на нашей земле», — заключил иерей Фёдор Лукьянов.

Русская линия