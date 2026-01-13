Русская линия
Сводка новостей от 13 января 2026

Памяти отца Павла (Груздева)
На территории Воскресенского собора Романова-Борисоглебска состоялось открытие мемориальной комнаты и памятной доски, посвященных известному старцу…

Памятная доска на здании, где жил отец Павел (Груздев)13 января 2025 года исполняется 30 лет со дня кончины удивительного старца архимандрита Павла (Груздева). За свою жизнь он пережил много страданий и боли, в конце её совершенно ослеп, но при этом сохранил и приумножил заповеданную Господом любовь к людям и удивительную детскую простоту, сообщает Информационный отдел Рыбинской епархии.

Накануне дня памяти отца Павла в сторожке на территории Воскресенского собора Романова-Борисоглебска (ныне — Тутаева) состоялось открытие мемориальной комнаты и освящение памятной доски, посвященной архимандриту Павлу. В этой сторожке отец Павел жил в 1992—1996 годы.

Памятный знак был изготовлен трудами жителя города Климовска Московской области Дмитрия Комарова.

На церемонии открытия присутствовали епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин, духовенство Рыбинской епархии и прихожане. Особую роль в создании музейной экспозиции сыграли древлехранитель Рыбинской епархии, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери города Рыбинска протоиерей Григорий Гогишвили, а также родственники отца Павла — Елена Александровна и Александр Александрович Родинские-Груздевы. Владыка Вениамин дополнил экспозицию личными вещами архимандрита Павла.

Информация о режиме работы и возможности посещения мемориальной комнаты отца Павла (Груздева) будет опубликована позднее.

На территории Воскресенского собора Романова-Борисоглебска состоялось открытие мемориальной комнаты и памятной доски, посвященных отцу Павлу (Груздеву)Архимандрит Павел (Груздев) пережил почти целое столетие со всеми его бурными и трагическими событиями, застал времена революции и гонений на Церковь. На его долю выпало 11 лет лагерей. Через все эти годы отец Павел пронес глубокую, искреннюю и простую веру во Христа, сохранил в своем сердце любовь и милосердие.

Более 30 лет, с 1960 года, отец Павел был настоятелем Троицкой церкви в селе Верхне-Никульском Некоузского района (ранее Мологского уезда). Он был известен далеко за пределами села и даже области. Самые разные люди приезжали к нему за благодатным утешением и решением жизненных вопросов. Отец Павел учил христианской любви просто: притчами, жизненными рассказами.

С июня 1992 года по состоянию здоровья архимандрит Павел переехал в Романов-Борисоглебск (Тутаев). Несмотря на полную слепоту и тяжёлую болезнь, продолжал служить и проповедовать, принимать народ.

Отец Павел отошел ко Господу 13 января 1996 года. Чин отпевания был совершен архиепископом Ярославским и Ростовским Михеем в сослужении 38 священников и 7 диаконов. Архимандрит Павел (Груздев) похоронен на Леонтиевском кладбище города Тутаева. Его могила стала местом паломничества для православных христиан всего мира.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Памяти отца Павла (Груздева)
На территории Воскресенского собора Романова-Борисоглебска состоялось открытие мемориальной комнаты и памятной доски, посвященных известному старцу...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день Высочайшего утверждения гимна Российской Империи «Боже, Царя храни», мы вспоминаем видного поэта и патриотического деятеля В.Л.Величко и изобретателя радио А.С.Попова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика