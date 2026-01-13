13 января 2025 года исполняется 30 лет со дня кончины удивительного старца архимандрита Павла (Груздева). За свою жизнь он пережил много страданий и боли, в конце её совершенно ослеп, но при этом сохранил и приумножил заповеданную Господом любовь к людям и удивительную детскую простоту, сообщает Информационный отдел Рыбинской епархии.

Накануне дня памяти отца Павла в сторожке на территории Воскресенского собора Романова-Борисоглебска (ныне — Тутаева) состоялось открытие мемориальной комнаты и освящение памятной доски, посвященной архимандриту Павлу. В этой сторожке отец Павел жил в 1992—1996 годы.

Памятный знак был изготовлен трудами жителя города Климовска Московской области Дмитрия Комарова.

На церемонии открытия присутствовали епископ Рыбинский и Романово-Борисоглебский Вениамин, духовенство Рыбинской епархии и прихожане. Особую роль в создании музейной экспозиции сыграли древлехранитель Рыбинской епархии, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери города Рыбинска протоиерей Григорий Гогишвили, а также родственники отца Павла — Елена Александровна и Александр Александрович Родинские-Груздевы. Владыка Вениамин дополнил экспозицию личными вещами архимандрита Павла.

Информация о режиме работы и возможности посещения мемориальной комнаты отца Павла (Груздева) будет опубликована позднее.

Архимандрит Павел (Груздев) пережил почти целое столетие со всеми его бурными и трагическими событиями, застал времена революции и гонений на Церковь. На его долю выпало 11 лет лагерей. Через все эти годы отец Павел пронес глубокую, искреннюю и простую веру во Христа, сохранил в своем сердце любовь и милосердие.

Более 30 лет, с 1960 года, отец Павел был настоятелем Троицкой церкви в селе Верхне-Никульском Некоузского района (ранее Мологского уезда). Он был известен далеко за пределами села и даже области. Самые разные люди приезжали к нему за благодатным утешением и решением жизненных вопросов. Отец Павел учил христианской любви просто: притчами, жизненными рассказами.

С июня 1992 года по состоянию здоровья архимандрит Павел переехал в Романов-Борисоглебск (Тутаев). Несмотря на полную слепоту и тяжёлую болезнь, продолжал служить и проповедовать, принимать народ.

Отец Павел отошел ко Господу 13 января 1996 года. Чин отпевания был совершен архиепископом Ярославским и Ростовским Михеем в сослужении 38 священников и 7 диаконов. Архимандрит Павел (Груздев) похоронен на Леонтиевском кладбище города Тутаева. Его могила стала местом паломничества для православных христиан всего мира.

