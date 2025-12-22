Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний выступил с открытым обращением, в котором указал, что именно Константинопольский Патриарх Варфоломей является ответственным за продолжающие на Украине гонения на верующих и духовенство УПЦ, сообщает СПЖ.

Он заявил, что около 10 лет назад «из Украинской Православной Церкви открыто начали лепить врага Украины. Создавались фейки о якобы хранении в наших храмах, монастырях оружия, о том, что священники отказываются отпевать почивших воинов».

Особое внимание митрополит Антоний уделил роли Константинопольского Патриарха в событиях 2018 года, когда была предпринята попытка создания так называемой «единой автокефальной церкви» на Украине. «К сожалению, львиная доля ответственности за данное беззаконие лежит лично на Предстоятеле Константинопольского Патриархата», — заявил управделами УПЦ.

«От политиков мы не можем ожидать церковного сознания, даже если они и называют себя христианами и даже православными. Для них Церковь — сугубо общественная организация, один из гражданских институтов», — пояснил митрополит Антоний.

«В то же время священники, епископы и тем более Предстоятели одной из древнейших Поместных Церквей, на которых лежит исключительная ответственность за настоящее и будущее Вселенского Православия, должны заботиться исключительно о Церкви. Внешнее давление или пожелания политиков не должны быть приоритетом в церковных решениях», — подчеркнул владыка.

Управделами УПЦ напомнил об обещании Патриарха Варфоломея: «Когда в 2018 году на Фанаре была делегация Священного Синода Украинской Православной Церкви, Патриарх Варфоломей сказал нам такие слова: „Я никогда не причиню боль Украинской Православной Церкви“». «Не знаю, после такого обещания сможет ли Его Святейшество сегодня посмотреть прямо в глаза митрополиту Святогорскому Арсению, больше года содержавшемуся в СИЗО», — задал риторический вопрос митрополит Антоний.

Затем владыка привёл длинный список репрессированных архиереев, перед которыми главе Фанара должно быть стыдно. Это митрополиты Вышгородский Павел, Черкасский Феодосий, Запорожский Лука, Овручский Виссарион, Сумской Евлогий, Васильковский Иоасаф, Баченский Лонгин, осуждённый на 5 лет и вынужденный покинуть Украину «по обмену» митрополит Ионафан (Елецких), архиепископ Шумский Иов, находящийся под следствием протодиакон Вадим Новинский и многие архиереи во главе с лишенным гражданства Украины Блаженнейшим митрополитом Онуфрием.

«Я уже не говорю об избитых десятках священников и сотнях прихожан, об отобранных храмах и сейчас закрытых и пустующих. Те, кто их отбирал, априори не предполагали ходить в храм для молитвы. Для них это была просто политическая акция или статья дохода», — отметил Управделами УПЦ. Отдельно митрополит Антоний упомянул о святынях Киево-Печерской лавры: «Что же говорить о святых мощах подвижников Киево-Печерской лавры, к которым прибегали с молитвой миллионы не только наших соотечественников, но и православные со всего мира, а сейчас как бы взятых под арест и испытывающих на себе какие-то эксперименты и исследования?»

«Взирая на это кощунство, сердце обливается кровью. И ум человеческий недоумевает, почему и откуда такая ненависть, злоба и нетерпимость у тех, кто на словах неустанно твердит о своей приверженности демократии, свободе, правам», — сказал владыка.

Русская линия